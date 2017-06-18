Tahran’daki saldırıya yanıt geldi… İran saldırıya başladı!
İran'ın Tahran'da gerçekleştirilen DAEŞ saldırılarına karşılık vererek Suriye'deki DAEŞ karargahlarını vurdu.18 Haziran 2017 Pazar 22:50
İran Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki DAEŞ karargahlarını uzun menzilli füzelerle vurduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları'nın, saldırıya ilişkin "Tahran saldırılarına cevap olarak vurduk" açıklamasında bulunduğu belirtildi.
(Sputnik)
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Ebu Hanife1 sa önce 2006 da Israile en 1000 tane Rocket firlatti günay Lübnandan. Ozamanlar sen Alsheimer Hastasimi idin ?Nasil unutdun ahmak. Sende herhalde fetöcü oldun Anadolu Islam Devleti Çepni1 sa önce Amerikan askerlerinin kafasına Iran ordusu gecenlerde cuval gecirdi. Ne ahmakca bir yorum yapmişsin sen.Aklini calistir yoksa pislik olursun diyor ayette! Incirlikden gözünün önünde PKK PYD ye silah veriyorlar sende gelmiş Irana laf atiyorsun bu ne sacmalik. Erkek olun Erkek. can6 sa önce Allah iran nın yardımcısı olsun bir yandan türk milleti atıp tutuyor iran hakkında, biryandan siyonist kafirler iranı karıştırmak istiyor isuzgen6 sa önce acaba Müslüman sivillerde ölmüş olmasın iran defolup gitsin suriyeden katliam yapıyor bozeren8 sa önce Uydurukça kullanmaya mecbur musunuz? Arslan bulut10 sa önce Partal at gitsin Celal11 sa önce Ölenler sadece sivil sinan11 sa önce mecusi ıran hep müslümanlar a atiyon. bir tane de israil e atda görelim. pis yahudi dostu Hzfn13 sa önce İranda bir alem. Deaşı kimin kurduğunu kimin desteklediğini saldırıyı kimin yaptırdığını bildiği halde böyle tepki veriyor. Çobana gücü yetmeyince eşeğini dövüyor. Sistem böyle Amerikadan aldığı silahlarla. İyi silah pazarı. Gavurlar akıllı. Bizde akıl yok. Neylersin. Müslümanları bölmüşker kırk parçaya gelen vurur giden vurur. Türkmen oguz15 sa önce Maşallah çok iyi olmuş.650km uzakliktan vurmuş. Helal olsun