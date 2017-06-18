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Tahran’daki saldırıya yanıt geldi… İran saldırıya başladı!

İran'ın Tahran'da gerçekleştirilen DAEŞ saldırılarına karşılık vererek Suriye'deki DAEŞ karargahlarını vurdu.

18 Haziran 2017 Pazar 22:50

İran Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki DAEŞ karargahlarını uzun menzilli füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları'nın, saldırıya ilişkin "Tahran saldırılarına cevap olarak vurduk" açıklamasında bulunduğu belirtildi.

(Sputnik)

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 22:50
  1. İran
  2. IŞİD
  3. saldırı
  4. füze
  5. Suriye
  6. Tahran
  • Ebu HanifeEbu Hanife1 sa önce
    2006 da Israile en 1000 tane Rocket firlatti günay Lübnandan. Ozamanlar sen Alsheimer Hastasimi idin ?Nasil unutdun ahmak. Sende herhalde fetöcü oldun
  • Anadolu Islam Devleti ÇepniAnadolu Islam Devleti Çepni1 sa önce
    Amerikan askerlerinin kafasına Iran ordusu gecenlerde cuval gecirdi. Ne ahmakca bir yorum yapmişsin sen.Aklini calistir yoksa pislik olursun diyor ayette! Incirlikden gözünün önünde PKK PYD ye silah veriyorlar sende gelmiş Irana laf atiyorsun bu ne sacmalik. Erkek olun Erkek.
  • cancan6 sa önce
    Allah iran nın yardımcısı olsun bir yandan türk milleti atıp tutuyor iran hakkında, biryandan siyonist kafirler iranı karıştırmak istiyor
  • isuzgenisuzgen6 sa önce
    acaba Müslüman sivillerde ölmüş olmasın iran defolup gitsin suriyeden katliam yapıyor
  • bozerenbozeren8 sa önce
    Uydurukça kullanmaya mecbur musunuz?
  • Arslan bulutArslan bulut10 sa önce
    Partal at gitsin
  • CelalCelal11 sa önce
    Ölenler sadece sivil
  • sinansinan11 sa önce
    mecusi ıran hep müslümanlar a atiyon. bir tane de israil e atda görelim. pis yahudi dostu
  • HzfnHzfn13 sa önce
    İranda bir alem. Deaşı kimin kurduğunu kimin desteklediğini saldırıyı kimin yaptırdığını bildiği halde böyle tepki veriyor. Çobana gücü yetmeyince eşeğini dövüyor. Sistem böyle Amerikadan aldığı silahlarla. İyi silah pazarı. Gavurlar akıllı. Bizde akıl yok. Neylersin. Müslümanları bölmüşker kırk parçaya gelen vurur giden vurur.
  • Türkmen oguzTürkmen oguz15 sa önce
    Maşallah çok iyi olmuş.650km uzakliktan vurmuş. Helal olsun
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