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Tahran'da kritik zirve! Türkiye de katılıyor

Türk, Rus ve İranlı yetkililer Tahran'da Suriye için bir araya gelecek.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:43
Tahran'da kritik zirve! Türkiye de katılıyor

Türk, Rus ve İranlı yetkililer 8-9 Ağustos'ta Tahran'da Suriye için bir araya geliyor...

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:43
  1. tahran
  2. türkiye
  3. suriye
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