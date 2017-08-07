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Tahran'da kritik zirve! Türkiye de katılıyor
Türk, Rus ve İranlı yetkililer Tahran'da Suriye için bir araya gelecek.
07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:43
Türk, Rus ve İranlı yetkililer 8-9 Ağustos'ta
Tahran'da
Suriye için bir araya geliyor...
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:43
tahran
türkiye
suriye
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