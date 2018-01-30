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Tahran'da keskin nişancılar fareler için sokağa indi

İran'ın başkenti Tahran'da farelerle mücadele etmek için özel ekip kuruldu.

30 Ocak 2018 Salı 10:49
Tahran'da keskin nişancılar fareler için sokağa indi

Kenti istila eden farelerle mücadele etmek için Tahran Belediyesi ilginç bir yol buldu.

"Keskin nişancılar" lakaplı belediye çalışanları fareleri buldukları yerde öldürmek için başkent sokaklarında kol geziyor.

2 MİLYON FARE VAR

Belediye çalışanları şehirde yaklaşık 2 milyon fare olduğunu belirtirken, İranlılar bu sayının daha fazla olduğunu söylüyor.

Farelerin çoğalmasının en büyük nedenlerinden biri ise sokaklardaki çöplerin toplanmaması olarak gösteriliyor. Kaldırımlara dağılan çöpler yiyecek arayan fareler için cazip hale geliyor.

TEK TEK ÖLDÜRÜYORLAR

Başkentin farklı bölgelerine dağılan keskin nişancılar kanalizasyon borularındaki fareleri tek tek vuruyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:49
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