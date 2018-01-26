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Tahran Afrin’i rejime pazarlıyor

Zeytin Dalı Operasyonu’nun muhalifleri güçlendirmesinden korkan Tahran yönetimi, denetimindeki medya aracılığıyla, Esad ile PKK/PYD arasındaki müzakerelere aracı oldu.

26 Ocak 2018 Cuma 09:04
Tahran Afrin’i rejime pazarlıyor

 İran basınına konuşan teröristler ABD ile bağlarını inkar ederek rejime sadık olduklarını söyledi.

Afrin’deki terör unsurlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na Moskova’nın destek vermesi ile birlikte sahada yalnız kalan Tahran yönetimini ‘muhalifler güçlenecek’ korkusu sardı. ÖSO’nun Afrin zaferinden çekinen Tahran yönetimi, bölgedeki etkisini yitirmemek için ABD destekli terör örgütü PKK/PYD ile Esad arasındaki görüşmelere aracı oldu. İran’a yakın medya organları Afrin’e giderek PYD’liler ile görüşürken, TSK’nın harekâtından çekinen teröristlerden “Biz hep Şam yönetimini destekledik” açıklaması geldi.

‘ŞAM’A BAĞLIYIZ’

Tahran destekli Hizbullah’ın kontrolündeki Lübnanlı El Mayadin televizyonu, El Akhbar gazetesi ve İran rejimine ait Alalam kanalı Afrin’e giderek PYD ile Esad arasındaki görüşmelere aracılık etti. El Mayadin’e konuşan YPG’li bir terörist, Şam hükümetiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda uzlaşmanın gerçekleştiğini ileri sürdü ve “Tartıştığımız bir dizi çözümden sonra anlaştık. Esad ile ittifak kapsamında Afrin’in tüm bölgelerine girecek Suriye Ordusu güçlerini selamlıyoruz” dedi. ABD destekli örgütünün hiçbir zaman Pentagon öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bir parçası olmadığını savunan terörist, “Tüm destek ve silahlar Şam hükümeti tarafından verildi. Biz Esad’a bağlıyız” ifadelerini kullandı. Rus haber ajansı Sputnik’e demeç veren YPG’nin sözde komutanlarından Behçet Abdo anlaşma iddialarını yalanlarken, Unews’e konuşan bir başka terör örgütü yetkilisi de müzakerelerin sürdüğünü kaydetti. Tahran destekli medya aracılığıyla taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, El Akbar gazetesine mülakat veren PYD’nin sözde medya sorumlusu Rezzan Hido da Afrinliler için önceliğin her zaman Esad olduğunu belirtti. 

PETROL ŞANTAJI

Zeytin Dalı Operasyonu sonucu yaşanacak hezimete karşı Şam’dan destek isteyen Hido, sonunda ‘Suriyelilerin’ kazanacağını öne sürdü. ‘ABD’nin işgal örgütü’ olarak tanımladığı PYD’ye basın üzerinden zeytin dalı uzatan Tahran yönetiminin Alalam kanalı da Afrin’de sivillerin bombalandığına ilişkin yalan haberlere imza attı. Öte yandan rejim ile temas sonrası cesaretlenen terör örgütü, petrol sahalarının bulunduğu Deyr ez-Zor aracılığıyla Washington’ı tehdit etti. YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah ABD’nin yeterli desteği sağlamaması durumunda bölgeyi Esad’a bırakarak Afrin’e takviye göndereceklerini açıkladı. 

Esad Moskova’yı sattı!

Masadan dışlanan İran’ın işaret fişeğini yakmasıyla cesaretlenen Esad rejimi, Rusya’ya saldırdı. BBC’ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Moskova’nın Afrin Harekatı’na desteğine ilişkin, “Rusya’nın Suriye adına hareket edebileceğini düşünmüyorum” dedi. 


(Star)
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:04
  1. iran
  2. Ortadoğu Haberleri
  • CihangirCihangir58 dk önce
    Iran her dönem ....iktir. Bin yıldır bunu anlamadık mi hala.
  • cccccc1 sa önce
    e sen iranda ortalık karıştığında,aman yapmayın etmeyin ülkeyi karıştırmayın dersen,onlarda ilk fırsatta karşılığını verirler ..
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