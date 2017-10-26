Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye edildi, bugün sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.26 Ekim 2017 Perşembe 06:50
FETÖ’nün ‘medya yapılanması’na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye oldu.
Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.
Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!” dedi.
Taş şunları kaydetti:
“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!
Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım
Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!
Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!
Atilla is back!"
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Mehmet44 dk önce Benim iki milyon takipçisi var ama beni kimse tanımaz. Kenan1 sa önce Keyif yapıyor bunun bi hesabı yok zararsız menfat dünyası napsın işi show kızmaya bile değmez kenan güney1 sa önce yeni akit gazetesi ve sitesinisürekli takipçisiyim..bu müptezeli neden haber yaparsınız anlaıyamıyorum.verdiğiniz haber cokmu önemnli şimdi.banane bunun sosyal medyada ne yazdığından.böyle gayri ciddi haberlere yer vermenize şaşırdığımı ifade edeyim.... Yunus korkmaz1 sa önce Ya arkadaslar masum olamazmi niye bu kadar pesin hükümlüsünüz mahkeme salmis sizin her sevmediginiz vatan hainimi yapmayin azicik hak hukuk gozetin yahu Muhammed Mücahid Okcu1 sa önce Bu millet kimseyi satmaz bay FETÖ’cü! Ancak bu millet ceza keser!.. Aksine sen sırtından ekmek yendiğin milleti sattın. Artık akıllanır ve köşende adam gibi durursun herhalde... mehmet şahin1 sa önce senin gibi salakları kullanırlar pof pof larlar kullanılmış mendil gibi atarlar sende aklınca bir halt yaptım zannedersin Diriliş2 sa önce Satılmış uyuz ne bekliyordu herkes vatanı bırakıp hain fetöcümü koruyacaktı hüs coş3 sa önce ilk yakalandığındakahraman pozuyla sırıtıyor dun polislerin arasında. havalara girmiştin fetonun kapısında. kucak açmış bekliyor seni almanya.alman cumhurbaşkanı senide davet eder mutlaka sarayına melih3 sa önce kaypak hamçökelek dava (!)arkadaşlarını da satmışsındır sen..... ondan salmışlardır seni.... baş fetocular hala dışarda3 sa önce Samanyolu TV nin spikeri fetonun yeğeni Kemal gülen,programlarında fetoya metiyeler düzen ağlayan aşcıbaşısı oktayusta lakaplı şeşibeş adam niye hala yakalanmadı..fetocu değillermi yoksa !!!