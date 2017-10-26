Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’

FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye edildi, bugün sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

26 Ekim 2017 Perşembe 06:50
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’

FETÖ’nün ‘medya yapılanması’na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye oldu.

Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!” dedi.

Taş şunları kaydetti:

“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!

Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım

Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!

Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!

Atilla is back!"

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 06:50
  1. twitter
  2. mesaj
  • Mehmet​Mehmet​44 dk önce
    Benim iki milyon takipçisi var ama beni kimse tanımaz.
  • KenanKenan1 sa önce
    Keyif yapıyor bunun bi hesabı yok zararsız menfat dünyası napsın işi show kızmaya bile değmez
  • kenan güneykenan güney1 sa önce
    yeni akit gazetesi ve sitesinisürekli takipçisiyim..bu müptezeli neden haber yaparsınız anlaıyamıyorum.verdiğiniz haber cokmu önemnli şimdi.banane bunun sosyal medyada ne yazdığından.böyle gayri ciddi haberlere yer vermenize şaşırdığımı ifade edeyim....
  • Yunus korkmazYunus korkmaz1 sa önce
    Ya arkadaslar masum olamazmi niye bu kadar pesin hükümlüsünüz mahkeme salmis sizin her sevmediginiz vatan hainimi yapmayin azicik hak hukuk gozetin yahu
  • Muhammed Mücahid OkcuMuhammed Mücahid Okcu1 sa önce
    Bu millet kimseyi satmaz bay FETÖ’cü! Ancak bu millet ceza keser!.. Aksine sen sırtından ekmek yendiğin milleti sattın. Artık akıllanır ve köşende adam gibi durursun herhalde...
  • mehmet şahinmehmet şahin1 sa önce
    senin gibi salakları kullanırlar pof pof larlar kullanılmış mendil gibi atarlar sende aklınca bir halt yaptım zannedersin
  • DirilişDiriliş2 sa önce
    Satılmış uyuz ne bekliyordu herkes vatanı bırakıp hain fetöcümü koruyacaktı
  • hüs coşhüs coş3 sa önce
    ilk yakalandığındakahraman pozuyla sırıtıyor dun polislerin arasında. havalara girmiştin fetonun kapısında. kucak açmış bekliyor seni almanya.alman cumhurbaşkanı senide davet eder mutlaka sarayına
  • melihmelih3 sa önce
    kaypak hamçökelek dava (!)arkadaşlarını da satmışsındır sen..... ondan salmışlardır seni....
  • baş fetocular hala dışardabaş fetocular hala dışarda3 sa önce
    Samanyolu TV nin spikeri fetonun yeğeni Kemal gülen,programlarında fetoya metiyeler düzen ağlayan aşcıbaşısı oktayusta lakaplı şeşibeş adam niye hala yakalanmadı..fetocu değillermi yoksa !!!
Daha fazla yorum göster (1/10)

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için Başbakan’a gitti
  1. İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için..
  2. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü
  3. Vakıf Katılım'dan büyük başarı
  4. Katar’ın başkenti Doha’da eğitim zirvesi
  5. TRJet projesi kapsamında 100 milyon..
  6. İstanbul'da Türklerin ilk izlerine..
  7. Türkiye liderliğinde flaş hamle
  8. Kripto paranın arka planındaki teknoloji
  9. İMSAD Başkanı: Dijital dönüşümle..
  10. Genel Sağlık Sigortasında öğrencilere..
  11. İşte şehidin son görüntüleri - VİDEO
  12. İbadi'den Barzani'nin teklifine şok..
  13. Dünya serbest çalışma ekonomisine..
  14. Logonun nereden alındığını açıkladı
  15. Öğretmene not verme uygulaması nasıl..
  16. İstanbul’da çatışma… Ölü ve yaralılar..
  17. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18...
  18. Kenyalılar yeniden sandık başına gitti
  19. İstanbul havalimanlarında 9 ayda 71..
  20. Doların maliyeti 2018’de artabilir
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor