Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tahkim, Olcay Şahan'a acımadı

Trabzonspor-G.Saray maçında Feghouli ile kavga eden Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası onandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:47
Tahkim, Olcay Şahan'a acımadı

Tahkim Kurulu, 3 maç ceza alan Olcay Şahan'la ilgili kararını verdi.

İşte yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 4 Kasım 2017 günlü (55) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

E.2017/422 - K.2017/429

Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Olcay Şahan'ın, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/348 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

CEZA ONANDI

- Futbolcu Olcay Şahan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:47
  1. Tahkim Kurulu
  2. Olcay Şahan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaza sonrası şok sözler, 'Ölsünler. Ben arabama çocuğumdan iyi bakıyordum'
    1. Kaza sonrası şok sözler, 'Ölsünler...
    2. Dünya, yeni Deaş’a hazır olmalı...
    3. Yabancı antrenörlerden yerli..
    4. Çayeli'nden öteye 'bisiklet'le gittiler
    5. İmam baba acı haberi Cuma Namazı..
    6. Gökçek'in yerine geçecek isim için..
    7. Tahşiye kumpasına ceza yağdı
    8. Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    9. İsrail ordusu Suriye'ye girmeye hazır
    10. Apple'ın CEO'su: iPhone X kahveden ucuz
    11. Göztepe-Beşiktaş maçı için bin polis,..
    12. Gazişehir Gaziantep yükselişe geçiyor
    13. Tahkim, Olcay Şahan'a acımadı
    14. Artık dünya devleriyle aynı sahadayız
    15. Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı
    16. ‘Yerli üretim için maliyetsiz bir yer..
    17. Ekonomi ve siyasette bugün neler..
    18. Samsunspor'dan alkışlanacak hareket!..
    19. Teröristin yanında olan da teröristtir
    20. Aziz Yıldırım, Kocaman'a fırçayı..
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti