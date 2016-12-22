Tahin zayıflatıyor!

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Tahin, vücutta biriken yağları yakmak için doğal bir destektir. Bitkisel protein içeriğiyle kasları besler, yağ yakmayı hızlandırır.



Faydalı yağlar ve protein içeren tahin, daha çabuk doymayı sağlar. Uzun süre tokluk hissi verir ve daha az kalori alıp zayıflamaya yardım eder.



1 tatlı kaşığı tahin 30 kaloridir. Kilo koruma evresinde olanlar, günde 2 kez 1 tatlı kaşığı; zayıflama aşamasında olanlar günde 1 kez 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilir.

Tahini kaşık ile sade şekilde tüketebileceğiniz gibi bazı sebze yemeklerinizde yağ yerine kullanarak yemeğinize lezzet katabilirsiniz.