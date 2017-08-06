Tadilat sesine kızan kadın bakın ne yaptı!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F. (41) üst kattan gelen tadilat seslerine kızdı.



Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen kadın evdeki benzini dolaplara döktü. Daha sonra evi ateşe veren H.F.'nin evi tutuştu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, karın bölgesinde yanıklar oluşan H.F. hastaneye kaldırıldı.

Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.