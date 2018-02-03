Taciz ateşi açan teröristlere şok
Suriye'nin Telabyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine taciz ateşi açan YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.03 Şubat 2018 Cumartesi 08:35
Edinilen bilgiye göre, YPG terör örgütünün işgalindeki Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Akçalale Gümrük Kapısı ile Hürriyet Mahallesindeki nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine sınır birlikleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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