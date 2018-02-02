Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin Telabyad kentindeki YPG'li teröristler tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık veren güvenlik güçleri, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.02 Şubat 2018 Cuma 23:34
Edinilen bilgiye göre, YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Akçalale Gümrük Kapısı ile Hürriyet Mahallesindeki nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine sınır birlikleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.