Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Telabyad kentindeki YPG'li teröristler tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık veren güvenlik güçleri, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

02 Şubat 2018 Cuma 23:34
Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Akçalale Gümrük Kapısı ile Hürriyet Mahallesindeki nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine sınır birlikleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 23:34
  1. YPG terör örgütü
  2. Telabyad
  3. taciz ateşi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz..
    2. Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık..
    3. Sessizliğini bozdu… Gökçek'ten çok..
    4. Kritik bölgelere sevkiyat sürüyor
    5. Adnan Oktar'dan tüm kamu çalışanlarına..
    6. Çanlar, ABD için çalıyor
    7. Üst düzey yetkililerden flaş açıklama…..
    8. ‘Zeytin Dalı’ Harekatı ile ilgili..
    9. İhsan Şenocak Hoca'ya ceza gibi atama
    10. Mehmetçik'in Afrin'de 'cihat'tayken..
    11. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    12. Kanada'da polis, annesinin gözü önünde..
    13. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    14. Amasya'da anaokulu öğrencilerinden..
    15. Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo..
    16. HDP'li vekilden skandal sözler!
    17. Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el..
    18. Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11..
    19. ‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh..
    20. 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
    HİSAR-A testi geçti
    HİSAR-A testi geçti
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Neden sıraya girdiklerini duyunca gurur duyacaksınız!
    Neden sıraya girdiklerini duyunca gurur duyacaksınız!
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Uçamayan uçaklar, çalışmayan tanklar... Alman ordusu perişan!
    Uçamayan uçaklar, çalışmayan tanklar... Alman ordusu perişan!