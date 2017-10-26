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Tacikistan'da sigaraya büyük kısıtlama

Tacikistan'da çıkarılan yeni yasa ile 18 yaşın altındakilere sigara satışı yasaklandı

26 Ekim 2017 Perşembe 16:33
Tacikistan'da sigaraya büyük kısıtlama

Tacikistan meclisi alt kanadı Majlisi Namoyandagon, 25 Ekim tarihinde yapılan dördüncü oturumunda tütün kullanımının kısıtlanması hakkındaki yasa tasarısını onayladı.

Milletvekillerine konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Mirzomuddin Kamolzoda, yeni yasa tasarısında tütün ürünleri satış ve kullanma şartlarını anlattı. Yeni çıkan yasa sonrasında artık tütün ürünleri 18 yaşın altındakilere satılamayacak.

Kamolzoda bundan sonraki dönemde evlerin giriş kısmında, otellerde, asansörlerde ve toplu taşıma araçlarında sigara içilmesinin yasaklandığını da belirtti.

Kanun ayrıca, sigara içmek için özel yerlerin oluşturulması kararını da içeriyor.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı'nın resmi raporuna göre, ülkede sigara içenlerin toplam sayısı çoğunluğu erkekler olmak üzere 500 binin üzerinde.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:33
  1. Tacikistan
  2. Mirzomuddin Kamolzoda
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