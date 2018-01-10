Tacikistan'a gitmeye karar verdi

6 Ocak'ta Taşkent ili Yönetim Kurulunda konuşan Özbekistan'ın lideri Tacikistan ile iyi komşuluk ilişkileri geliştireceğini açıklamıştı.

Mirziyayev toplantıda "Komşuları ile iyi geçinmeyenleri ahiret gününde kimse affetmeyecek" diye önceki Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un dış politikalarını eleştirmişti.

Mirziyayev, "Biz Tacikistan ile bir dizi anlaşmalar imzalayacağız, demiryolları trafiğini açacağız, ortak enerji sistemini yeniden kuracağız, dedi.

Bu ziyaret öncesinde hazırlık için Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un Duşanbe'yi ziyaret etmesi bekleniyor.