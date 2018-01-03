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Tac Mahal için yeni karar alındı

Hindistan, dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Tac Mahal'e ziyaretleri sınırlama kararı aldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:04
Tac Mahal için yeni karar alındı

"Indian Express" gazetesinde çıkan habere göre, Hindistan Kültür Bakanlığı, Hindistan Arkeolojik Araştırma Merkezinin (ASI) yaptığı öneri üzerine hafta sonları ve tatillerde aşırı kalabalık olan Tac Mahal'e ziyaretlere sınırlama getirmeyi kararlaştırdı.

Bakanlık, Agra kentindeki anıt mezarı bir günde en fazla 40 bin turistin ziyaret etmesine izin verecek, ziyaret süresini de 3 saat ile sınırlandıracak.

ÖNLEMLERİN BU HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR.

Tac Mahal'in giriş kapılarından birinde perşembe günü yaşanan izdihamda 5 kişi yaralanmıştı.

ASI'nin verilerine göre, anıt mezarı her gün ortalama 35-40 bin turist ziyaret ediyor. Bu rakam, tatil ve hafta sonlarında 60-70 bine çıkıyor.

Babür İmparatoru Şah Cihan, Tac Mahal'i doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırmıştı. 17. yüzyılda yaptırılan Tac Mahal, Hindistan'da Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan New7Wonder vakfı, 2007'de Tac Mahal'i dünyanın yeni 7 harikasından biri kabul etmişti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:04
  1. Tac Mahal
  2. İsviçre'
  3. Agra kenti
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