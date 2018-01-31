Tabut lazım! 20’li gruplar halinde gömüyorlar

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 11. gün geride kaldı. TSK’nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, öldürülen terörist sayısı 649 oldu. Operasyon karşısında çaresiz kalan terör örgütü, terörist ölülerini 20’li gruplar halinde gömmeye başladı.

TERÖRİST LEŞLERİ İÇİN FAZLADAN TABUT LAZIM

Operasyonun başladığı günden beri ağır kayıplar vermesine rağmen, sırtını dayadığı emperyalistlere güvenerek Türkiye’ye tehditler yağdıran terör örgütü PKK, terörist , gömmek için toplu cenaze törenleri düzenlemeye başladı. TSK ve ÖSO operasyonlarında öldürülen teröristler için düzenlenen cenaze töreninde örgütü temsil eden bez parçaları ile örtülen onlarca tabur dikkati çekti. Her seferinde en az 20 terörist için cenaze töreni düzenleyen PKK’lıların son töreni 25 terörist için yapıldı. Düzenlenen cenaze törenini şova ve gövde gösterisine çevirmeye çalışan terör örgütü yandaşları Türkiye’ye yönelik tehdit mesajları yayınladı.