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Tablet yasağı kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "İstanbul çıkışlı ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağı çarşamba günü itibarıyla kaldırılacak. Kendi kendimize aldığımız tedbirlerle yasağın kalkmasını sağlayan ilk havalimanı ve ilk havayolu olmuş olacağız"

04 Temmuz 2017 Salı 11:03
Tablet yasağı kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul çıkışlı ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz  yasağının yarın itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD tarafından, aralarında  Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden doğrudan uçuşlarda, cep telefonundan büyük  elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarına ilişkin yasak uygulandığını  hatırlattı. Arslan, yarın yapılacak bir işlemle yasağın kalkacağını belirterek,  "Böylece Türk Hava Yolları (THY) ve Atatürk Havalimanı yasağın kalktığı ilk  havalimanı ve havayolu olacak." diye konuştu.

Konuya ilişkin muhataplarıyla sık sık görüşerek, tezlerini  ilettiklerini ifade eden Arslan, "Sonunda bu noktaya geldiler." dedi. İstanbul  Atatürk Havalimanı'na tomografi tabanlı cihaz konulduğunu belirten Arslan,  cihazın kontrollerine yönelik yarın ABD'li yetkililer tarafından teyit gözleminin  yapılacağını söyledi. Arslan, şöyle devam etti:

"Bu teyit gözlemiyle yasak, Atatürk Havalimanı'ndan ve THY'den kalkmış  olacak. Biz, yolcularımızın etkilenmemesi ve doğru bilgilendirilmesi adına hem  vaktinde bilgilendirmeler yaptık hem boarding öncesi arındırılmış sahada  laptoplarını istedikleri gibi kullanma şansı verdik hem de uçak içinde onlara  tablet vererek gerekli kolaylığı sağladığımız için herhangi bir etkilenme olmadı.  Bu, uzun soluklu olsaydı ister istemez yolcular, kendileri açısından yeni  güzergahlar belirlemeye, alternatif hatları kullanmaya yöneleceklerdi.  Dolayısıyla çok uzamamış olması bizim için avantaj. Bu dönemde çok etkilenmedik  ama etkilenmemek adına olağanüstü gayret sarf ettik. Devlet Hava Meydanları  İşletmemiz ve THY gerekli tedbirleri aldı."

Muhataplarına, söz konusu yasak uygulanacaksa belirli ülkelere değil  tüm ülkelere uygulanması gerektiğini ilettiklerine işaret eden Arslan, "Sadece  belli havayollarına, özellikle yıldızı parlayan, dünyanın her yerine uçan ve  tercih edilen THY'ye uyguluyorsanız burada kasıt aranır. Bu konudaki yoğun  baskılarımız karşılık buldu. Öncelikle mecbur kaldılar, 'bu tedbirleri almayan  bütün havayolu şirketlerine ve ülkelere uygulayacağız.' dediler. 21 günlük süre  verdiler. Bu süre içinde bizim aldığımız tedbirleri, havayolları ve havalimanları  eğer almazlarsa yasağın kapsamına alınacaklar. Bu tedbirleri aldıklarını ispat  ederlerse bu kapsamdan çıkacaklar." ifadesini kullandı.

Arslan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Havalimanı'nda  kısıtlamaların 2 Temmuz itibarıyla kaldırıldığına ilişkin haberlerin yer aldığını  belirterek, "Onlardaki kısıtlama kaldırılmış olmakla birlikte bütün tedbirleri,  ABD'li kolluk kuvvetleri gerçekleştiriyor ve sürekli gerçekleştirecekler ama  Türkiye istisna. Kendi kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alıyor ve  kontrolleri yapıyor. ABD'li kolluk kuvvetleri sadece ilk gün, o da teyit gözlemi  açısından gelecek. Kendi kendimize aldığımız tedbirlerle yasağın kalkmasını  sağlayan ilk havalimanı ve ilk havayolu olmuş olacağız."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:03
  1. Tablet
  2. yasak
  3. uçuş
  4. ABD
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