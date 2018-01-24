Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tabipler Odası teröristlerin yanında yer aldı

TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan Türk Tabipler Birliği rahatsız oldu. Operasyonla ilgili, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:35
Tabipler Odası teröristlerin yanında yer aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyonu başladı. Askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona ise karşı çıkanlar var.

MİMARLAR VE DOKTORLAR ODASI ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekatı'na 16 STK desteğini açıklamış ve Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumuştu.

"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği'nden bugün açıklama geldi.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın, ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:35
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. terör örgütü PKK
  • misafirmisafir48 dk önce
    Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu, ancak bunlar gibihalk sağlığı sorunlu olanlar bilir.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR57 dk önce
    hazır savaş başlamışken,bunlarıda afrine gönderip üzerine bombaları atacaksın,ki bu güzel yurdumuz PİSLİKLERDEN tamamen temizlensin,bunların kanında bozukluk vardır bu ülkenin nimetlerinden faydalanıp sonra pisleyeceksin olacak işmi
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya1 sa önce
    Azıcık şeref varsa herkes tarafını seçsin pekakayı seven gitsin kandile, bu vatanı sevende kalsın burada ve şu iş bitsin. Bıktım içimizdeki bu kokuşmuş tiplerden.
  • ferdiferdi1 sa önce
    dalgamı geciyorsunuzkimsiniz siz amekan cocucgumu yoksa rusmu
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    MİMARLAR BİRLİĞİ TABİPLER BİRLİĞİPKKNASILZARAR LİNSANLİKTAN BUNLARDA DAHA TEHLİKELİÇÜNKÜ ÇOK SİNSİ Bİ ÇALIŞMA ANCAKKENDİ ALNINATERÖRMÜHÜRÜ KENDİLERİ VURARAKTARAFINI BELLİ YAPIPKİM OLDUKLARINI AÇIĞA ÇIKARMIŞ OLDULARBU DAZEYTİNİNBÜYÜK FAYDALARİNDAN BİRİ
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Terör Ne Sorunu, Onuda Açıklasaymış.
  • CeyhunCeyhun1 sa önce
    Derhal ama derhal bu oda vatan hainlerinden temizlenmeli Artık bu itlere Soysuzlar kahpelere tahammül edecek değiliz.
  • SoytarıSoytarı1 sa önce
    İcabına bakılsın
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Yaklasik 10 milyon suriyeli,cogu Turkiye ve Urdunde olmak uzere multeci durumunda bu bir halk sagligi sorunu olmuyor mu acaba,ypg,ABD,iran,katil esed yuzbinlerce suriyeliyi oldurdu bu bir insanlik sorunu degilmi eyy o.cocuklarindan mutesekkil tabibler odasi
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Tabipler birliği değil, PKK birliği olmuş haberimiz yok. Takipteyiz artık.
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
  1. Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
  2. Doğu Perinçek'ten Afrin ile ilgili..
  3. Darbeci şoke eden savunma: Bizi..
  4. BBC muhabiri paylaştı: Türk askeri..
  5. Afrin'e tank ve askerî personel..
  6. Konyaspor'dan Demba Ba bombası!
  7. Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi..
  8. Bu yarışmanın kazananı olmadı
  9. Kazakistan'da bulunan FETÖ davası..
  10. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı..
  11. İzmir'de tüm vapur seferleri iptal..
  12. Kısa dönem askerlik yerleri belli oldu
  13. Darbe sanığı suçu belediyeye attı
  14. Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
  15. İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8..
  16. HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı!
  17. Balıkesir'de terör propagandasına 7..
  18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
  19. "En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz"
  20. Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı..
PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...