Tabipler Odası teröristlerin yanında yer aldı
TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan Türk Tabipler Birliği rahatsız oldu. Operasyonla ilgili, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapıldı.24 Ocak 2018 Çarşamba 20:35
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyonu başladı. Askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona ise karşı çıkanlar var.
MİMARLAR VE DOKTORLAR ODASI ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ
Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekatı'na 16 STK desteğini açıklamış ve Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumuştu.
"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"
Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği'nden bugün açıklama geldi.
"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın, ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.
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misafir48 dk önce Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu, ancak bunlar gibihalk sağlığı sorunlu olanlar bilir. MUSTAFA AÇAR57 dk önce hazır savaş başlamışken,bunlarıda afrine gönderip üzerine bombaları atacaksın,ki bu güzel yurdumuz PİSLİKLERDEN tamamen temizlensin,bunların kanında bozukluk vardır bu ülkenin nimetlerinden faydalanıp sonra pisleyeceksin olacak işmi Yusuf Ziya1 sa önce Azıcık şeref varsa herkes tarafını seçsin pekakayı seven gitsin kandile, bu vatanı sevende kalsın burada ve şu iş bitsin. Bıktım içimizdeki bu kokuşmuş tiplerden. ferdi1 sa önce dalgamı geciyorsunuzkimsiniz siz amekan cocucgumu yoksa rusmu Alaettin kılıç 1 sa önce MİMARLAR BİRLİĞİ TABİPLER BİRLİĞİPKKNASILZARAR LİNSANLİKTAN BUNLARDA DAHA TEHLİKELİÇÜNKÜ ÇOK SİNSİ Bİ ÇALIŞMA ANCAKKENDİ ALNINATERÖRMÜHÜRÜ KENDİLERİ VURARAKTARAFINI BELLİ YAPIPKİM OLDUKLARINI AÇIĞA ÇIKARMIŞ OLDULARBU DAZEYTİNİNBÜYÜK FAYDALARİNDAN BİRİ Rabia Zafer 1 sa önce Terör Ne Sorunu, Onuda Açıklasaymış. Ceyhun1 sa önce Derhal ama derhal bu oda vatan hainlerinden temizlenmeli Artık bu itlere Soysuzlar kahpelere tahammül edecek değiliz. Soytarı1 sa önce İcabına bakılsın Mustafa1 sa önce Yaklasik 10 milyon suriyeli,cogu Turkiye ve Urdunde olmak uzere multeci durumunda bu bir halk sagligi sorunu olmuyor mu acaba,ypg,ABD,iran,katil esed yuzbinlerce suriyeliyi oldurdu bu bir insanlik sorunu degilmi eyy o.cocuklarindan mutesekkil tabibler odasi İsmail1 sa önce Tabipler birliği değil, PKK birliği olmuş haberimiz yok. Takipteyiz artık.