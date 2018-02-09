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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan TTB üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 12:31
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan TTB üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, makamında düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), dış güçler tarafından da desteklenen terör örgütlerinin Suriye'deki yapılanmalarına karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör saldırılarına karşı milletinin egemenliğini ve hayat hakkını savunmak için yapılan harekatın, meşru müdafaa olduğuna dikkati çeken Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı kuvvetlerimizin, Suriye'de vermiş olduğu mücadele sırasında tamamen ülkemizin bekasını ilgilendiren bu haklı harekatımız ile ilgili Tabipler Birliği yönetiminin yaptığı açıklama birliğin amacı açısından maalesef çok düşündürücü ve üzücü olmuştur. Tabipler Birliği yönetiminin bu açıklaması, bireyi olmaktan gurur duyduğum vatanına, milletine bağlı bizim gibi doktorların görüş ve hassasiyetlerini yansıtmamaktadır. Savaş karşıtı bir açıklama yapılacaksa veya insanın yaşam hakkı savunulacaksa bu binlerce kilometre ötelerden gelip komşu ve kardeş toprakları işgal edenlere karşı yapılmalıdır. Yapılacaksa da Kilis'te camide ibadetini yapan, evinde uyuyan, hayatını sürdürmeye çalışan sivil halka bombalar atan terör örgütlerine karşı olmalıdır. Bu talihsiz açıklama Türkiye düşmanlarını memnun ederek Çanakkale'de şehit olan başta tıbbiyelilerin ve tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır."

“TABİPLER BİRLİĞİ'Nİ EN DERİN BİR ŞEKİLDE KINAYARAK, İSTİFA EDİYORUM"

Doğan, sınır güvenliğini, vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak için başlatılan harekatı, millet olarak desteklediklerini belirterek, güvenlik kuvvetlerine başarılı olmaları için dua ettiklerini bildirdi.

Tabipler Birliği'nin açıklamalarının, vatanını, milletini, değerlerini seven hekimleri üzdüğünü ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin imkanlarıyla yetişmiş hekimlerin temsilcisi pozisyonundaki bir birliğin yaptığı açıklama kabul edilemez. Biz vatanını, bayrağını, milletini, devletini seven hekimler olarak birliğimizin de tabii ki bu değerlerin tarafında olmasını bekliyoruz. Tabipler Birliği'nin bu açıklaması Türkiye düşmanlarını memnun etmiştir. Bizleri derinden yaralamıştır. Dolayısıyla böyle bir birliğin yönetiminin çatısı altında bir üye olarak bile bulunmama kararı aldım. 30 yıla yakındır, birçok görüşlerine katılmadığım halde sürdürdüğüm üyelikten, Tabipler Birliği'ni en derin bir şekilde kınayarak, istifa ediyorum."

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 12:31
  1. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan
  2. Türkiye Barolar Birliği

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