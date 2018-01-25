Tabipler Birliği'ne tokat gibi Afrin yanıtı!

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, terörle mücadeleyi savaş olarak niteleyen ve bu mücadelenin hemen sona erdirilmesi çağrısında bulunan Türk Tabipler Birliği(TTB)’ne tepki gösterdi. Memiş, Sağlık-Sen olarak söz konusu açıklamayı şiddetle ve lanetle kınadıklarını belirterek, terör ve terör örgütlerini destekleyici açıklamalarından dolayı TTB hakkında cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

Memiş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin ağzıyla konuşarak adeta onun sözcüsü gibi davranan ve konuşanlar kervanına TTB’nin katılmasını eleştirdi. Memiş, TTB’nin tabipler adına yaptığını iddia ettiği açıklamanın, tabipler yerine kendi ideolojik görüşlerini yansıttığını kaydetti. “Ülkemizin hekimleri ve bütün sağlık çalışanları her zaman ülkesinin, milletinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.” Diyen Memiş, terör ve terör örgütleriyle mücadelenin, ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyen, son olarak 15 Temmuz’da başarısız olan emperyalist güçlere karşı verilmekte olan bir mücadele olduğun vurguladı.

Gerek Fırat Kalkanı operasyonunda, gerekse şu anda yürütülmekte olan Zeytin Dalı operasyonunda mücadele ettiğimiz örgütlerin küresel güçlerin maşası ve temsilcisi olduğunu ifade eden Memiş, “TTB ve benzeri açıklamalarda bulunarak, bilerek veya bilmeyerek terör destekçisi olanlara kurumlara tavsiyemiz; terör, terör örgütleri ve bunların arkasındaki güçlere karşı, milletimizin, devletimizin yanında olmalarıdır. Şimdiye kadar millete muhalif olmayı marifet saymış bu güruhun bunu başarabileceğine inanamasak da denemelerini tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ülkemizin terör ve terör örgütleriyle mücadele sürecinde olduğunu hatırlatan Metin Memiş, “Hükümetimiz kendi sınır güvenliğini, vatandaşlarının mal ve can güvenliğini sağlamak için bu operasyonu başlatmıştır. Milletçe bu operasyonu destekliyor ve başarılı olmamız için dua ediyoruz. Sağlık çalışanları, ülkemizdeki terörle mücadelede gösterdikleri destansı görev aşklarını, yine göstermektedir. Cephede güvenlik güçlerimizin hemen arkasında yer alarak yaraları sarmaktadır. Gerçek manada yaşatmayı seçen hekim ve sağlık çalışanlarımız bunu, milletin evladının yanında olarak, yaraları sararak göstermektedir.” dedi.

‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ diyerek terörle mücadelenin sonlandırılması çağrısında bulunan TTB’nin, terör örgütleri sınırımızda cirit atarken, ülkemizin yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kast ederken, barışın nasıl sağlanacağını da açıklaması çağrısında bulundu.

Terörle mücadelede, teröristlerin yaşam hakkını savunanların, teröristlerin saldırıları, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı haince, kahpece katletmesi karşısında sessiz kaldıklarını da kaydeden Metin Memiş, milletimiz ve temsilcisi oldukları hekimlerimizin TTB’ye hak ettiği cevabı vereceğini söyledi.

TTB’nin açıklamasını şiddetle ve lanetle kınadıklarını söyleyen Metin Memiş, söz konusu açıklamadan dolayı Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı.