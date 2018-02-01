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Tabipler Birliği'ne neşter vurulsun

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güney sınırımızı terörden arındırmak için başlattığı harekata karşı ‘derin endişe’ duyduğunu belirterek şer odaklarının taşeronluğunu yapan Türk Tabipleri Birliği’ne karşı milli bir alternatif kurulması gerektiğini belirten Doktor İhsan Şahin, “Şu anda kanunen hekimler bu odalara mahkûm, bu durum karşısında ya bu odalar kanun ile lağvedilmeli ya da bu işin önü açılmalı” dedi.

01 Şubat 2018 Perşembe 22:18
Tabipler Birliği'ne neşter vurulsun

Akit’e konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi, Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Doktor İhsan Şahin, “Şu anda kanunen hekimler bu odalara mahkûm, bu durum karşısında ya bu odalar kanun ile lağvedilmeli ya da çeşitlendirilmelidir. Biz Türk Tabipler Birliği karşısında milli değerlerimizi önceleyen Milli Hekimler Birliği’ni hayata geçirmek istiyoruz ve Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na açık çağrı yapıyoruz” dedi.

“BİZİ TEMSİL ETMİYOR”

Türk Tabipleri Birliği’nin ismindeki Türk kelimesinin dışında Türk milleti, vatanı ve bayrağı ile uzaktan yakından alakası olmayan, meslek kuruluşu olmaktan çok siyasi bir örgüt kimliğine bürünmüş bir yapı olduğuna dikkat çeken Dr. İhsan Şahin, ”Bu yapı var olduğu sürece hekim ve tabiplerin değeri toplum nazarında gün geçtikçe düşmektedir. Bizler hekim olarak böyle bir birliğin bizi temsil ettiğine inanmıyoruz. Bunun yıllardır mücadelesini veriyoruz. Bu tür odalardan önce Türkiye’nin sonra da meslektaşlarımızın kurtulması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hekimlerin kanuni olarak Türk Tabipler Birliği’ne bağlı olduğunu dile getiren Şahin, “Mevcut mevzuatların içerisinde hekimleri bünyesinde bulunduran tek oda Türk Tabipler Odası, bu odaların bir araya gelmesi ile Türk Tabipler Birliği oluşuyor. Bu birliğin hiçbir alternatifi yok. Şu anda kanunen bu durum var, lakin bu durumu değiştirmek mümkün.

Bu yapıyı çeşitlendirip meclis tarafından onanmış farklı oda ve birliklerin olmasına müsaade edilen bir birlik ihtiva edilirse hekimler de kendilerini daha rahat hissedecekleri birliklere giderek üye olabilirler. Dolayısıyla böyle bir örgüte kimse mahkûm ve mecbur kalmamış olur” görüşünü dile getirdi.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 22:18
  1. Türk Tabipleri Birliği
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