Taban cefada, tavan sefada

MURAT ALAN / İSTANBUL - Örgüt bankası Bankasya’ya el konulmasından kısa süre önce “Altınını bileziğini getir bankanı kurtar” ajitasyonlarıyla tabandaki garibanları dolandırıp milyarları hortumlayan FETÖ’cüler ABD’de lüks ve sefa içinde yaşıyor. Kapatılmasından kısa süre önce Bankasya’dan 100 milyon lira hortumladıktan sonra ABD’ye firar eden Rodi giyimin sahibi Fetin Kazancı ve küfürbaz oğlu Selman Kazancı’nın gasp ettikleri gariban parasıyla Virginia Eyaletinde lüks bir hayat yaşadıkları ortaya çıktı.

HORTUMLADIKLARI PARALARLA DÜNYA TURUNDALAR

Rodi Giyim için Bankasya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkan Fetin Kazancı’nın Virginia’daki işyerinde görüntülenen oğulları Selman ve Yasin Kazancı’nın dolandırdıkları parayı dünya turlarında yedikleri belirlendi. Akit’in ele geçirdiği fotoğraflarda Selman Kazancı’nın Uzakdoğu seyahatine çıktığı, Çin, Pakistan, Türk Cumhuriyetlerinde keyifli bir tatil yaptığı, daha sonra Avrupa’ya geçtiği burada da Almanya, Hollanda’da lüks otellerde kaldığı görülüyor. Piyasaya milyonlarca lira borç takan Kazancı’nın firar ettikten sonra kayak ve su sporlarına yoğunlaştığı, varını yoğunu satıp Bankasya’yı kurtarmaya çalışan saf şakirtlerin parasıyla ekstrem sporlarda ustalaştığı tespit edildi.

EN BÜYÜK BATIK RODİ’DE

Kaçırdıkları paralarla tatil üstüne tatil yapan Kazancı kardeşlerin foyasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) murakıp raporları ele vermişti. Örgüt bankası Bankasya’nın kapatılması öncesi hazırlanan raporda, iflasın eşiğine gelen firmalara dahi kredi vererek hortuma göz yumulduğu belirtiliyor. Nakit sıkıntısı sebebiyle örgüt tabanından destek istendiği dönemde, Bankanın batık kredileri ikiye katlandığı vurgulanıyor.

EN BÜYÜK TAKİP RODİ’DE

Bankanın 9 ayda 1.5 milyar TL’ye ulaşan batık kredilerinin içinde Çakmaktepe Enerji ve Dedelioğlu’ndan sonra en büyük takipteki alacak paralel yapıya yakınlığıyla bilinen Fetin Kazancı’nın şirketi Rodi’de. Paralel yapının 17 Aralık’taki hükümeti devirme operasyonu sırasında, mahkeme Rodi Mood’la ilgili iflas kararı vermişti. Kazancı ailesi 100 milyon TL borç takmıştı. Toplamda 126 milyon 256 bin TL’yi bulan bir hortum olduğu ifade edilmişti. İzmir’de FETÖ’nün işadamlarına yönelik olarak hazırlanan iddianamede de ismi bulunan Rodi Giyim’in sahibi Fetin Kazancı’nın oğlu Selman Kazancı sosyal medyada terör örgütü FETÖ tanımlamasını kullananlara ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından “FETÖ ifadesini kullanan herkes, o... ç...’dur!” şeklinde küfür edecek kadar sağlam bir militan olduğunu ortaya koyan Selman Kazancı’nın, hortumladığı parayla gününü gün ettiği, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında ayak basmadık yer bırakmadığı belirlendi.

Akit’in ele geçirdiği fotoğraflar FETÖ’nün kaymak tabakasının tabandaki ahmakların parasıyla sürdürdüğü sefayı ortaya koydu. Selman Kazancı gasp ettikleri gariban paralarıyla rafting yapıp gününü gün ediyor.