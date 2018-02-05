Svat vadisinde askeri kampa saldırı
Pakistan’ın bir dönem cihat yanlıları tarafından kontrol edilen Svat Vadisinde düzenlenen canlı bomba eyleminde en az 11 Pakistan askeri hayatını kaybetti.05 Şubat 2018 Pazartesi 17:48
Ülkenin kuzeyindeki askeri kampın hedef alındığı saldırıda 7 asker de yaralandı.
2007 yılında Tahriki Taliban Pakistan Grubu tarafından kontrol edilen bölgede saldırıların giderek arttığına dikkat çeken güvenlik yetkilileri, acil önlemler alınması gerektiği görüşünde.
Pakistanlı makamların konuya ilişkin açıklamasında saldırının ‘ordu birliklerinin spor alanını’ hedef aldığı ifade edildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırının askerlerin voleybol oynadığı sırada gerçekleştirildiğini aktardı.
Güvenlik yetkilisi, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.
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