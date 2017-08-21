Suyu her derde deva!

Genellikle geçmişi çok eskilere dayanan ve eskiden beri tüketilen besinler sağlığımız açısından oldukça faydalı oluyor. özellikle yazın sofralarımızı süsleyen ve damaklarda mükemmel tat bırakan bamya, sağlığımız açısından da oldukça faydalı. Bamya sebzelerinin faydalarının yanı sıra, bamya suyunun da sağlığımıza çeşitli faydaları mevcut.

İşte bamya suyunun sağlığımıza faydaları…

Boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor

Bamya suyu kışın oluşan boğaz enfeksiyonlarına, boğazda meydana gelen iltihaplanmalara ve boğaz şişmesine iyi geldiği söylenir.

Şeker hastalarına tavsiye ediliyor

Bamya suyu, kandaki kolesterol seviyesini düzenlediğinden şeker hastalarına ilaç olarak kullanıldığı söylenmektedir.

Folik asit zengini

Folik asit bakımından zengin olan bamya suyunun özellikle gebelere ve çocuklara iyi geldiği söyleniyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece her türlü hastalığa karşı daha dirençli bir vücudun oluşmasına sebep olur.

Bamya suyu nasıl hazırlanır?

İlk olarak bamyaların sap kısımlarını kesin. Daha sonra bir kavonaza ekleyerek üzerine su ekleyin. 8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için bamyaları iyice sıkıp suyu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz. Bamya suyunu afiyetle içebilirsiniz.