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Suyu bu zamanlarda içmeyin!

Hiç bir organımız su olmadan faaliyet gösteremez. Bu yüzden günde 2 litre su içmeliyiz ve bunu ne zaman içip içmememiz ise çok önemlidir.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:09
Suyu bu zamanlarda içmeyin!

İnsan vücudunun %50-60'ını, beynin ise %90'ını oluşturan su, bir yaşam kaynağıdır. Hiç bir organımız su olmadan faaliyetlerini yerine getiremez. %2 oranında azalması bile halsizlik, dikkatsizlik ve hastalıkları beraberinde getirir. Günde 2 litre su tüketmeliyiz ve ne zaman tüketip tüketmemiz çok önemlidir.

SUYU NE ZAMAN İÇMELİYİZ!

- Et yedikten sonra.

- Yağlı yedikten sonra.

- Korkunca.

- Yataktan kalkınca.

- Uyumadan önce.

- Yemek arasında.

- Günde en az iki litre su içilir.

SUYU NE ZAMAN İÇMEMELİYİZ!

- Uyku arasında içilmez, içilirse beyni etkiler.

- Meyveden sonra içilmez, asit ortaya çıkar.

- Kustuktan sonra içilmez, vebaya sebep olur.

- Yemekten önce ve hemen yemeğin üzerine içilmez.

- Tatlı yedikten sonra içilmez, şeker yükselmesi olur.

- Banyodan sonra su içilmez, içilirse organlar yaşlanır.

- Koşup yorulduktan sonra içilmez, karaciğer ve dalak büyür.

- Acı yedikten sonra su içilirse reflü ve gastrid rahatsızlığı yapar.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:09
  1. su
  2. su ne zaman içilmeli
  3. suyun faydaları
  4. suyun zararları
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