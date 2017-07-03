Suyu bu zamanlarda içmeyin!

İnsan vücudunun %50-60'ını, beynin ise %90'ını oluşturan su, bir yaşam kaynağıdır. Hiç bir organımız su olmadan faaliyetlerini yerine getiremez. %2 oranında azalması bile halsizlik, dikkatsizlik ve hastalıkları beraberinde getirir. Günde 2 litre su tüketmeliyiz ve ne zaman tüketip tüketmemiz çok önemlidir.



SUYU NE ZAMAN İÇMELİYİZ!



- Et yedikten sonra.



- Yağlı yedikten sonra.



- Korkunca.



- Yataktan kalkınca.



- Uyumadan önce.



- Yemek arasında.



- Günde en az iki litre su içilir.



SUYU NE ZAMAN İÇMEMELİYİZ!



- Uyku arasında içilmez, içilirse beyni etkiler.



- Meyveden sonra içilmez, asit ortaya çıkar.



- Kustuktan sonra içilmez, vebaya sebep olur.



- Yemekten önce ve hemen yemeğin üzerine içilmez.



- Tatlı yedikten sonra içilmez, şeker yükselmesi olur.



- Banyodan sonra su içilmez, içilirse organlar yaşlanır.



- Koşup yorulduktan sonra içilmez, karaciğer ve dalak büyür.



- Acı yedikten sonra su içilirse reflü ve gastrid rahatsızlığı yapar.