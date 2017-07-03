Suyu bu zamanlarda içmeyin!
Hiç bir organımız su olmadan faaliyet gösteremez. Bu yüzden günde 2 litre su içmeliyiz ve bunu ne zaman içip içmememiz ise çok önemlidir.03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:09
İnsan vücudunun %50-60'ını, beynin ise %90'ını oluşturan su, bir yaşam kaynağıdır. Hiç bir organımız su olmadan faaliyetlerini yerine getiremez. %2 oranında azalması bile halsizlik, dikkatsizlik ve hastalıkları beraberinde getirir. Günde 2 litre su tüketmeliyiz ve ne zaman tüketip tüketmemiz çok önemlidir.
SUYU NE ZAMAN İÇMELİYİZ!
- Et yedikten sonra.
- Yağlı yedikten sonra.
- Korkunca.
- Yataktan kalkınca.
- Uyumadan önce.
- Yemek arasında.
- Günde en az iki litre su içilir.
SUYU NE ZAMAN İÇMEMELİYİZ!
- Uyku arasında içilmez, içilirse beyni etkiler.
- Meyveden sonra içilmez, asit ortaya çıkar.
- Kustuktan sonra içilmez, vebaya sebep olur.
- Yemekten önce ve hemen yemeğin üzerine içilmez.
- Tatlı yedikten sonra içilmez, şeker yükselmesi olur.
- Banyodan sonra su içilmez, içilirse organlar yaşlanır.
- Koşup yorulduktan sonra içilmez, karaciğer ve dalak büyür.
- Acı yedikten sonra su içilirse reflü ve gastrid rahatsızlığı yapar.