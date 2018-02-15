Suyla çalışan araba üretildi

Doğal kaynaklar hızla tükenirken, alternatif yakıt için çalışmalar da aynı hızla sürüyor. Tüm dünyada dizel otomobil kullanımı hızla düşüp, birçok ülkede yasaklara maruz kalırken; otomotiv devleri farklı yakıt türlerine yöneldi. Dünyanın önde gelen otomotiv devleri elektrikli otomobillere yatırım yaparken; İspanyol Seat, yeni bir yakıt türü ile çalışan araç üretti. Firmanın ürettiği Aqualia isimli model, atık su kullanarak yoluna devam ediyor. Araç, atık sudaki biyoyakıt ayrıştırılarak elde edilen yakıt ile çalışıyor. Sudan üretilen biyoyakıt benzine göre yüzde 80 daha az karbondioksit salınımı da sunuyor. Bu, temiz enerjiye yakın bir yakıt üretimi anlamına geliyor. Alman otomotiv devi Audi de genetiği değiştirilmiş bakteriler, karbondioksit ve güneş enerjisinin de yardımıyla, atık suyu sentetik yakıta dönüştürmeyi başardı. Firma sudan elde edilen enerjiyi depolayan bir e-dizel üretti. Yakıt, sistemin içerisinde su üzerinden üretilen fazladan enerjinin sentetik bir maddede depolanmasıyla elde ediliyor. E-dizel ve e-etanol olarak adlandırılan bu yakıtlar, birkaç yıl içinde TDI ve TFSI motorlu Audi'lerde kullanılabilecek. Marka, ortakları Ineratec GmbH ve Energiedienst AG ile birlikte İsviçre'nin Canton Aargau şehrindeki Laufenburg bölgesinde yeni bir tesis açarak yenilenebilir bir kaynaktan e-dizel üretecek. Tesisin hedefi her yıl yaklaşık olarak 400 bin litre sentetik yakıt üretmek. Marka daha önce de iklim dostu yakıt çalışmaları altında e-gas ve e-petrol üretmeyi denemişti.

ARABALARI YAPAY ZEKA SÜRECEK



Bosch, sürücüsüz araçlara yönelik bir yerleşik bilgisayar tanıttı. Bilgisayar, yapay zeka sayesinde makine öğrenme yöntemlerini uygulayabiliyor. Yapay zekanın, karmaşık trafik durumlarında veya otomobil açısından yeni olan durumlarda bile sürücüsüz otomobillere rehberlik sağlaması bekleniyor. Yapay zeka, yayaları veya bisikletlileri fark edebiliyor. Akıllı otomobiller, gelen aracın dönüş yapması gibi karmaşık trafik durumlarını algılayabiliyor.

SAATLE KUMANDA EDİLECEK



Otomobil teknolojisiyle akıllı ürün teknolojisi birleşti ve arabayı da yönetebilen akıllı saat ortaya çıktı. Nissan tarafından geliştirilen saatler, akıllı telefon uygulaması kullanan bir araca bağlanarak akıllı Bluetooth cihazı olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra araçta bulunan telematik ile bağlantı kuran akıllı saat, araçların verimliliğinden ortalama hızına, yakıt tüketimine kadar yol boyunca veriler sunabiliyor. Aracın ve sürücünün performansını gözlemleyen bu saatler, sürücüye anlık veriler sağlayabilecek.

OTODAN EVE TALİMAT

- Japonya'da otomobiller ev aletlerine bağlanacak. Panasonic ile Toyota'nın yaptığı işbirliği ile araç içinden ev aletlerinin kumanda edilmesini sağlayan teknoloji geliştirildi. Gelecekte piyasaya sunulacak yeni nesil telematik sistemler ile donatılan otomobilleri kullananlar, aracın Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) bağlı olan bir aplikasyon ile evden ayrılmadan ev aletlerinin kapatılmasına, eve gelmeden önce çalıştırılmasına olanak sağlayabilecek..