Suya düşen tilkinin donma anı

Orta kuşağın yüksek enlemlerinde yaşam alanı bulmuş olan tilkiler, bulundukları coğrafi alana uyum sağlamışlardır. Soğuk iklime uyum sağlamış olan fauna grupları içerisinde yer alan tilkiler yaşam alanlarından oldukça uzaklarda avlanmaktadırlar.Oldukça hırslı bir yapıya sahip olan tilkiler avlanma konusunda da ustadırlar.

Donmuş göle düşen tilki, tüm uğraşlarına rağmen soğuk suya yenik düşmüştür.Suda çırpınarak kurtulmak isterken tüm enerjisini ve vücut ısısını kaybetmiştir.