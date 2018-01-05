SUV lideri NISSAN 2017 yılını rekor satışla tamamladı

NISSAN Türkiye, 2017 yılını rekor satışla ve pazar payıyla kapattı. 2017 yılında toplamda 34 bin 822 adet satış ve %8,6 büyüme elde eden NISSAN Türkiye, bu sonuçlarla birlikte Türkiye’deki ilk 10 otomobil markası arasında yer aldı. NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, 2018 yılında NISSAN Intelligent Mobility vizyonu ve teknolojisi ile heyecan mühendisliğine devam edeceklerini belirtti.

Son iki yılda pazar payını istikrarlı bir şekilde artıran NISSAN Türkiye, 2017 yılını yeni rekorlarla kapattı. 2017 yılında 34 bin 822 adet satış ve %3,64 pazar payı elde eden NISSAN Türkiye, 25. yılına da hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, “2017 yılında otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen NISSAN Türkiye olarak istikrarlı büyümemize devam ettik; %8,6 oranında büyüme yakaladık ve pazar payımızı %3,64 seviyesine getirdik. 2014 yılında 20 bin adet civarında olan satış rakamlarımızı, her geçen yıl üzerine koyarak artırdık. 2017 yılında toplamda 34 bin 822 adetlik satışla ve %3,64’lük pazar payıyla rekor kırdık. Bu da üç sene içerisinde %70’lik bir büyümeyi gösteriyor. Amacımız, teknoloji uzmanlığımız ve heyecanımızla 2018 yılında da heyecan mühendisliğine devam etmek ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek” dedi.

Türkiye’de altı modelle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten ÖZKÖK, “Pazarda iddialı modellerimizle tüketicilere ulaşıyoruz; Türkiye’nin tartışmasız SUV lideriyiz. C-SUV segmentinde tartışmasız lider olan Qashqai, tüm dünyada en çok satan SUV modeli X-Trail, segmentinin önde gelen aracı Navara, şehrin haylazı Juke gibi modellerimizle tüketicilerimizin hayatlarına heyecan katıyoruz. Önümüzdeki yıllar elektrikli araçların, otonom sürüşün daha çok konuşulacağı yıllar olacak. Teknoloji uzmanlığımız ile geleceğin otomotiv teknolojisine ve sürüşüne odaklandık. NISSAN Intelligent Mobility vizyonumuzla, geleceğin araçları için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

NISSAN Türkiye’nin İstikrarlı Büyümesi Devam Edecek

2018 yılında otomotiv sektörünün üretim ve ihracata odaklanacağını belirten ÖZKÖK, iç pazarın da bir o kadar önemli olduğunu belirterek, “İç pazarda 2018 yılında 950 bin – 1 milyon aralığında toplam pazar öngörümüz var. NISSAN Türkiye açısından 2018 yılının yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak. NISSAN Intelligent Mobility vizyonunu ve heyecanını öne çıkartacağımız 2018’de de müşterilerimize yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, en iyi şartlarla sunacağız. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğu gibi değeri yüksek organizasyonlarda yer alarak daha fazla müşteriye NISSAN heyecanını deneyimleteceğiz” dedi.

Navara’ya 2. Defa En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası Ödülü

2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülünün sahibi olan Nissan Navara, ODD tarafından da ikinci defa “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülüne layık görüldü.

NISSAN Motor Company Hakkında

NISSAN, Infiniti ve Datsun markaları altında altmıştan fazla modelden oluşan zengin bir ürün yelpazesine sahip global bir otomobil üreticisidir. 2016 mali yılı içerisinde global çapta 5,63 milyon araç satışı gerçekleştirip, 11,72 trilyon Japon Yeni gelir elde etti. NISSAN dünyanın en çok satan elektrikli aracı NISSAN LEAF’i geliştirdi, üretti ve pazarlamasını yapıyor. Japonya’nın Yokohama kentinde bulunan NISSAN merkez ofisi; Asya & Okyanusya, Afrika, Orta Doğu & Hindistan, Çin, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika olmak üzere global çapta altı farklı bölgenin operasyonlarını yürütüyor. Küresel çapta 247 bin 500 çalışana sahip olan NISSAN’ın 1999 yılından bu yana Fransız üretici Renault ile ortaklığı bulunuyor. NISSAN 2016 yılında yüzde 34 hissesini alarak Mitsubishi Motors’a ortak oldu. Renault-NISSAN-Mitsubishi yıllık toplam 10 milyon adet otomobil satışı ile dünyanın en büyük otomotiv iştirakini oluşturuyor.