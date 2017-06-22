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"Şuurlu Müslümanın Kadir Gecesi Duası"

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının son on günü içerisinde bulunduğu Peygamber Efendimiz tarafından ifade edilen ve bin aydan daha hayırlı olarak tarif edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmeye çalıştık. Abdülaziz Kıranşal, "Şuurlu Müslümanın Kadir Gecesi Duası" başlıklı bir yazı kaleme alarak önemli tavsiyelerde bulundu.

22 Haziran 2017 Perşembe 03:20
"Şuurlu Müslümanın Kadir Gecesi Duası"
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Bayrama sayılı günler kala Müslümanlarda tatlı bir telaş da başladı. Günahlara tevbe edildiği ve duaların geri çevrilmediği özel günlerden biri olan Kadir Gecesi'nin mesajını anlamak için yazar Abdülaziz Kıranşal'ın "Şuurlu Müslümanın Kadir Gecesi Duası" başlıklı yazısını aşağıda sunuyoruz.

Şuurlu Müslümanın Kadir Gecesi Duası

Allah’ım! Efendimiz’in (s.a.s) “Size iki emanet bırakıyorum onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, Bunlar, Allah’ın kitabı ve Rasûl’ünün sünnetidir.” (Muvatta) uyarısına rağmen bu emanetlere hakkıyla sahip çıkamadık. Hayatımızı, bu gecede nazil ettiğin Kur’an’a göre tanzim edemedik. Fransız laiklik hukukuna göre yönetilen, Alman borçlar hukukuna göre ticaret yapan, İsviçre medeni hukukuna göre evlenen, İtalyan ceza hukukuna göre mahkeme gören bir ümmet haline geldik. Allah’ım! Sen bizi bağışla! Kur’an ve sünnet merkezli, Yeni Bir Dünyayı inşa edebilmemiz için gerekli imanı ve imkânı bize nasîbeyle! YâRabbî…
 
Allah’ım! Bu gece nazil ettiğin Kur'an'ın “İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları, birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz” (Mâide, 5/90.) hükmüne rağmen, bakkallarında ve marketlerinde bile içki satılan, kumarı millileştirip Milli Piyango adıyla kendi gençlerine pazarlayan, reklamını yapan, teşvik eden ve sıradanlaştıran bir ümmet haline geldik. Allah’ım! Sen bizi bağışla. Bize merhamet et. Bu haramlara karşı mücadele edebilecek azmi, gayreti ve fırsatı bize nasîbeyle! YâRabbî…
 
Allah’ım! Bu gece nazil ettiğin Kur’an’ın “Faiz Allah’a ve Rasûl’üne savaş açmaktır” (Bakara2/279) hükmüne rağmen,  evini faizle alan, arabasını faizle alan, düğününü faizle yapan, çocuğunu faizle okutan, ticaretini faizle çeviren, bayramda bayram kredisi, Ramazan’da Ramazan kredisi kullanan bir ümmet haline geldik. Allah’ım! Sen bizi bağışla. Bize hidayet ver! Faiz belasından milletimizi ve nesillerimizi koru! Faizsiz Ekonomik Sistemin kurulduğu günleri görebilmeyi bize nasîbeyle ve bu yolda bizi de vesile kıl! YâRabbî…
 
Allah’ım! Bu gece nazil ettiğin Kur’an’ın “Zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece kötü bir iştir ve çok kötü bir yoldur” (İsra, 17/32) hükmüne rağmen, zinayı resmileştiren, vergiye bağlayan, TV’ler aracılığıyla evlerimizin içine kadar sokan, ismini flört ve seviyeli ilişki olarak değiştiren bir ümmet haline geldik. Allah’ım! Sen bizi bağışla! Bize merhamet et! Milletimizi ve nesillerimizi bu sapkınlıklardan muhafaza eyle! Haramlara giden yoların kapatıldığı bir nizamı görebilmeyi bize de nasîbeyle ve bu yolda bizi de vesile kıl! YâRabbî…
 
Allah’ım! Bu gece nazil ettiğin Kur’an’ın “Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz (mücadele etmiyorsunuz)?” (Nisa, 4/75) hükmüne rağmen, Arakan’da yakılan, Akdeniz’de boğulan, Suriye’de bombalanan, Filistin’de ambargoya tabi tutulan, Doğu Türkistan’da zulme uğrayan kardeşlerimize hakkıyla yardım edemedik. Allah’ım! Sen bizi bağışla! Bize feraset ver! Mazlum Müslümanların hesabını tek tek soracak güç ve kuvvette bir düzenin kurulduğu günleri görmeyi bize de nasîbeyle ve bu yolda bizi de vesile kıl! YâRabbî…
 
Allah’ım! Bu gece hürmetine Kudüs’ün özgürleştiği, Ayasofya’nın açıldığı, İncirlik ve tüm NATO üslerinin kapatıldığı, Muhammed Mursi’nin serbest kaldığı, İslam Birliğinin kurularak tüm dünyadaki zulümlere son verdiği günleri görebilmeyi bize de nasîbeyle ve bu yolda bizi de vesile kıl! YâRabbî…

Kaynak: Millî Gazete 
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 03:20
  1. "Şuurlu Müslümanın Kadir Gecesi Duası"
  2. Kadir Gecesi
  3. Ramazan ayı
  4. Abdülaziz Kıranşal
  5. şuurlu müslüman
  • mmulazimoglummulazimoglu7 sa önce
    Eyvallah diline ve yüreğine sağlık , RABBİM şu mübarek gecenin hürmetine dualarımızı kabul eylesin...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Amin Yarabbim.
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