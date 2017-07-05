Suud'un operasyonu boşa çıktı... İngiltere'den hamle...

"İngiltere'de Yabancı Sermayeli İslamcı Aşırıcılık" başlıklı yeni bir rapor yayınlayan düşünce kuruluşu, yabancı ülkelerden finanse edilen aşırılıkçılığa karşı kamuoyu soruşturması yapılması çağrısında bulundu.



Birkaç Körfez ülkesinin ve İran'ın İngiltere'de aşırılıkçılığın bir çoğunun finanse edilmesinden sorumlu olduğunu belirken kuruluş, "Suudi Arabistan'ın ise 1960'lardan beri Batı'daki Müslüman topluluklara Vahhabiliği ihraç ettiğini" belirtti.



Gazeteci ve siyasi yorumcu Douglas Murray tarafından yönetilen düşünce kuruluşu, finansmanın çoğunlukla aşırılık yanlısı söylemleri olan eğitim kurumları ve STK'lara bağış olarak sağlandığını ifade etti.



Rapor aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık'ta olan bağlantılarıyla ilgili kamuoyu soruşturması çağrısında bulunuyor.



Öte yandan İngiltere'nin Suudi Arabistan büyükelçiliği BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların "kesinlikle yanlış" olduğunu söyledi.



Bununla beraber İngiltere Hükümeti kendi hazırlamış olduğu "aşırılık yanlısı grupların" Suudi Arabistan tarafından fonlandığına dair raporu yayınlamayacağı konusunda ısrarcı davranıyor.



İngiltere başbakanı Theresa May ise kendi raporlarının makul bir güncelleme ile Meclise sunulabileceğini ifade etti.

Yaklaşık altı aydır başbakan Theresa May'in elinde bulunan rapor, 2015 yılında eski başbakan David Cameron'un talimatıyla hazırlanmıştı. Geçtiğimiz ay İngiltere başbakanlığı sözcüsü Guardian'a yaptığı açıklamada içeriğin "çok hassas" olduğu gerekçesiyle yayınlanmayacağonı söylemişti.



İngiltere hükümeti 2017 başlarında Körfez ülkeleriyle 3.5 milyar euro değerinde silah ihracatı lisansını onaylamıştı.



Brexit sonrası kendisine yeni ortaklar arayan İngiltere'nin Suudi Arabistan ile petrol dışında yeni alanlarda çalışmalar yapması rapor içeriğinin neden yayınlanmadığına dair ipuçları veriyor.