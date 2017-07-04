Suudlardan flaş açıklama! Katarlı kardeşlerimizden...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, Cidde'yi ziyaret Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le yaptığı ortak basın toplantısında Katar'la yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"KATARLI KARDEŞLERİMİZDEN OLUMLU YANIT BEKLİYORUZ"

Katar'a iletilen taleplere olumlu yanıt almayı umduklarını söyleyen El-Cubeyr, "Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, krize çözüm bulabilmek için Katarlı kardeşlerimizden olumlu yanıt bekliyor" ifadelerini kullandı.

Katar'dan gelen yanıta göre dört ülkenin duruşunu belirleyeceğini belirten El-Cubeyr, "Katar'a yönelik tedbirler, Katar'ın kendisine ve dünyaya zarar veren politikalarını değiştirmek için alındı. Bir cevap bekliyoruz ve gelecekteki duruşumuzu belirlemek için bu cevap üzerinde çalışacağız" şeklinde konuştu.

GABRİEL'DEN ARABULUCULUĞA DESTEK

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de krizin çözüme kavuşabilmesi ve körfez ülkelerinin birliğinin korunması amacıyla Kuveyt'in ara buluculuğunu desteklediklerini vurguladı.

"Körfez krizine en iyi çözüm terörizm ve aşırılık yanlısı kuruluşlara herhangi bir destek sağlanmaması için anlaşmaya varmaktır" diyen Gabriel, körfezin istikrarının bölgenin güven ve istikrarı için önemli olduğunu söyledi.