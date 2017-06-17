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Suudlar Türk gazetecileri gözaltına almış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Körfez krizini sona erdirmek için Suudi Arabistan’a yaptığı kritik ziyaretini izleyen TRT World muhabirlerinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 20:15
Suudlar Türk gazetecileri gözaltına almış

Ziyareti izleyen TRT World'ün Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman, Mekke'de otellerinde gözaltına alındı.

Çavuşoğlu'nun ziyaretini izlemek için özel vizeyle Mekke'ye giden muhabir ve kameraman 10 saat gözaltında tutuldu. İki TRT World çalışanı Çavuşoğlu'nun durumu Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz'e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı.

TRT Wold'ün Pakistanlı muhabiri, serbest bırakılmalarında kendilerine yardımcı olan başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu mensuplarına teşekkür etti.

KATAR'I SORMUŞLAR

Serbest bırakıldıktan sonra şu anda Türkiye'ye dönmek için havaalanında olduklarını belirten muhabir Hasan Abdullah, sorgulamaları sırasında kendilerine Katar'la ilgili birçok şey sorulduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 20:15
  1. trt
  2. suud
  3. türkiye
  4. katar
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