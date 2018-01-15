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Suudilerin Osmanlı nefreti

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Okaz Gazetesi, Medine kahramanı Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
Suudilerin Osmanlı nefreti

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in küstah tweet'lerinden sonra şimdi de Suudi Arabistan medyası Osmanlı aleyhinde yayınlar yapmaya başladı.

HEDEFLERİ OSMANLI

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kontrolünde olduğu tüm ülkede bilinen Okaz Gazetesi, Medine'yi İngilizlere karşı savunan Fahrettin Paşa'ya dil uzattı.

KUTSAL EMANETLERİ KURTARMASAYDI...

Osmanlı Paşa'sını hırsızlıkla suçlama küstahlığında bulunan gazete, kutsal emanetlerin bölgeden çalındığını savundu. Fahrettin Paşa o dönem kutsal emanetleri kurtarmasaydı, hepsi İngilizlerin eline geçecekti ve kutsallarımız İngiliz koleksiyoncuların eline düşecekti...

İŞTE O HABER

ÇÖL KAPLANI FAHRETTİN PAŞA

1948 yılında hayatını kaybeden Fahrettin Paşa, 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'yi İngilizlere teslim etmemek için 2 yıl 7 ay savaşmıştı. İngilizlere esir düşen Fahrettin Paşa, Çöl Kaplanı lakabını almıştı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
  1. Fahrettin Paşa
  2. Okaz Gazetesi
  3. Medine
  4. Muhammed Bin Selman
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Abdullah bin Zayed
  7. 1. Dünya Savaşı
  • MustafaMustafa8 dk önce
    (Editorden: Düzenleme devam etmektedir. Eksiklikler giderilecektir)
  • sertan t.sertan t.18 dk önce
    Yahu en az 1000 defa CHP araplar ile iş yapılmayacağını bangır bangır anlattı. Osmanlı devletini asimile eden araplardır. Onların geçtiği yoldan geçmek ahmaklıktır. Onlar satılık bir amerikan köpeğidir. Başında da vahabiler gelir !
  • antibedeviantibedevi22 dk önce
    bir kez daha az belden aşağıya olan o söz doğru çıktı deveye diken suutları da ...... yarandı sen yıllarca topraklarından çıkan petrolün yarısını bedavaya sömüren batılıları düşman belleme sizi sömürmeyen osmanlıyı batılı kafirlerin ağzı ile söv osmanlının vardıysa da bir suçu sizi ....miş
  • AbdullahAbdullah31 dk önce
    Ya asıl suç bu arapları dost edinmeye çalışanlar da. Kardeşim okuyun biraz, ayıdan post araptan dost olmaz. Arkanı döndüğün an arkadan b..... bunlar.
  • yazıYORUMyazıYORUM31 dk önce
    Tıpaları sıkıysa resmi olarak emanetleri Türkiyeden istesinler. Madem "hırsızlık" var, haklarını arasınlar da görelim adamlıklarını!
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