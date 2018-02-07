Suudiler'den yalanlama: Hariri'nin Türkiye ziyareti...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan, "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsızlık duyduğu" şeklindeki haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan'ın resmi makam veya yetkililerinden hiçbir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.