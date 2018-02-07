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Suudiler'den yalanlama: Hariri'nin Türkiye ziyareti...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden Riyad yönetiminin "rahatsızlık duyduğu" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 19:44
Suudiler'den yalanlama: Hariri'nin Türkiye ziyareti...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan, "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsızlık duyduğu" şeklindeki haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan'ın resmi makam veya yetkililerinden hiçbir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 19:44
  1. Lübnan Başbakanı Saad Hariri
  2. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı

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