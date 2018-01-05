Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudilerden flaş karar! Dünyanın en büyüğüydü...

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun, dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesine karar verdiği bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 09:20
Suudilerden flaş karar! Dünyanın en büyüğüydü...

Suudi Arabistan resmi gazetesinde yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Saudi Aramco'nun tüzüğü gereği anonim şirketine dönüştürülmesine karar verdi. Ayrıca kararın, geriye dönük olarak 2018 yılının başından itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulunun bu kapsamda doğrudan ya da dolaylı olarak tamamen Aramco'ya bağlı tüm firmalara şirket hükümleriyle uyumlu olacak şekilde durumlarını düzenlemesi için 5 yıl süre tanıdığı kaydedildi. Kurulun gerektiğinde bu süreyi uzatma hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

Kararda ayrıca şirketin büyük çoğunluk hissesinin mülkiyetinin doğrudan devlete ait olduğu vurgulandı.

Son zamanlarda düşük petrol fiyatları nedeniyle gelirlerinde sıkıntı yaşayan Suudi Arabistan'ın küresel enerji piyasasında başat aktörlerden birisi olan Saudi Aramco'nun yüzde 5'lik bir payını 2018 yılı içinde özelleştirilmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Günde 10 milyon varil ham petrolün üzerinde bir üretimi olan Saudi Aramco, dünyadaki tüm petrol üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikisini de bu şirket tek başına sağlıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamasına göre Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon dolar ve bu büyüklükte bir şirketin yüzde 5'inin özelleştirilmesi 100 milyar dolarlık bir özelleştirme projesi anlamına geliyor. Bunun da dünyanın en büyük halka arzı olacağı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:20
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek faiz sitemi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek faiz..
    2. Madencileri taşıyan minibüs takla..
    3. Dolar güne nasıl başladı?
    4. Kafası karışık CHP'li!
    5. Fenerbahçe'de transfere Real Madrid..
    6. Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını..
    7. Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması
    8. İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine..
    9. Cenaze, hastane odasında kilitli..
    10. Suudilerden flaş karar! Dünyanın en..
    11. 3 buçuk yılda yaptığı servet dudak..
    12. Milyon dolarlık sanal kalkan
    13. 3 milyon memura kariyer fırsatı!
    14. Tezgahlarda el yakan hamsinin neden..
    15. Bimeks, çıkış yolunu buldu
    16. Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur..
    17. İsrail'in yardımına DEAŞ koştu:..
    18. Önemli imza! S-400'ün açığını kapatacak
    19. ABD kabusu yaşıyor
    20. Hakan Atilla kararı piyasaları teğet..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...