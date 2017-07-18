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Suudiler, Simit Sarayı'na ortak oldu!

Türkiye'nin önde gelen firmalarından Simit Sarayı'na Suudi ortak geldi.

18 Temmuz 2017 Salı 14:34
Suudiler, Simit Sarayı'na ortak oldu!

Suudi Arabistan merkezli Fawaz Alhokair Grubu, Simit Sarayı'nın yüzde 10 hissesini alarak şirkete stratejik ortak oldu.

Simit Sarayı'ndan yapılan açıklamada, taraflar arasında şirketin yüzde 10 hissesi için stratejik işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi, ancak satış değerine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Açıklamaya göre, Fawaz Alhokair Grubu 2014 yılında Simit Sarayı ile imzaladığı master franchise sözleşmesinin ardından bugüne kadar Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 Simit Sarayı mağazası açtı.

Master franchise sözleşmesi gereğince Fawaz Alhokair Grubu önümüzdeki dört yıl içinde 250'den fazla mağaza açarak toplamda 300'den fazla Simit Sarayı mağazasına ulaşmayı planlıyor.

Açıklamaya göre, Simit Sarayı 2017 sonu itibarıyla Türkiye dahil 21 ülkede 408 mağazasıyla faaliyet gösterecek

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 14:34
  1. simit sarayı
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