Suudiler İsrail ile dirsek temasında!

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin başlayacağı iddia edildi. İki ülkenin ilk olarak ekonomik bağların kurulmasını müzakere ettiği ve küçük adımlarla ilişkileri geliştireceği belirtiliyor.



Bölgede İran’dan tehdit algılayan iki ülke son dönemde ikili ilişki kurma yönünde görüşmeler gerçekleştiriyor. Buna göre Suudi Arabistan, İsrail’e ait işletmelerin Körfez’de çalışmasına ve İsrail havayolu şirketlerinin Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verecek.



Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinde İsrail-Filistin arasındaki görüşmelerin ele alındığı ve Trump’ın bölgede normalleşme istediği iddia edilmişti. Trump, S. Arabistan’dan Tel Aviv’e doğrudan uçan ilk Başkan olmuştu. Katar krizinin ardından İsrail, “Katar krizi bizim için bir fırsat olabilir” açıklamasını yapmıştı.



AFRİKA BİRLİĞİ’NDEN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan Afrika Birliği, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, Körfez’deki krizden endişe duyduğunu belirterek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın bu çerçevede harcadığı çabaları desteklediğini ifade etti. Körfez’deki krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapan Faki, “Körfez krizi en kısa sürede çözülmezse, Körfez’deki siyasi, güvenlik ve insani durumlara, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehlike oluşturacak ve etkileri Afrika kıtasına yansıyacak” ifadesini kullandı.