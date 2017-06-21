Suudiler işin suyunu çıkardı

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti. Haberi, ABD'de yayımlanan diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy duyurdu.

Katar, 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümüyle yaklaşık İstanbul'un iki katı kadar bir toprağa sahip. Onbinlerce hayvanın bulunduğu sürüleri Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı çiftçiler, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınırda zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karavanların desteğinde tamamlandı.

Reuters haber ajansı, sınırdan geçirilen develerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.