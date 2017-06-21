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Suudiler işin suyunu çıkardı

Doha yönetimine tecrit uygulayan ülkelerin başını çeken Suudiler, kendi topraklarında otlayan ve Katar'a ait olan develeri ülkesinden kovdu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:52
Suudiler işin suyunu çıkardı

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti. Haberi, ABD'de yayımlanan diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy duyurdu.

Katar, 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümüyle yaklaşık İstanbul'un iki katı kadar bir toprağa sahip. Onbinlerce hayvanın bulunduğu sürüleri Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı çiftçiler, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınırda zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karavanların desteğinde tamamlandı.

Reuters haber ajansı, sınırdan geçirilen develerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:52
  1. Katar
  2. Suudi Arabistan
  3. ABD
  • hamidohamido5 sa önce
    Neoldukları gün yüzüne çıktı$ ları big şeytan ın kasasına doldur. susuz çölde biten ve hiç bir işine yaramayan dikenidevelere çok gör yedirme. Bu fesadlığın geldi son nokta olsa gerek.
  • maraşlımaraşlı6 sa önce
    işin suyu değil afedersin ......u çıkarmışlar. Yalakalığın şerefsizliğin bu kadarına pes , bela ve musibetlerin gelmesi yakındır. kudurup azmaya devam edin melunlar
  • Metin GülMetin Gül6 sa önce
    Cok iyi yapğmışlar. Hem düşmanlık yap.Hem develerini ülkende besle Olurmu bu iş,Git develeriniTürkiyeye gönder. Biz besleriz.
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