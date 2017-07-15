‘Suudiler, Batı’nın onayı olmadan hiçbir şey yapamıyor’

Suudi Arabistan’ın, teklif ettiği senaryonun işlememesi durumu için hiçbir plan hazırlamadığını söyleyen Şahhabi, 'kraliyetin her şeyini Katar’a karşı alternatifsiz agresif saldırıya yatırdığını' kaydederek, “Emirliğin bu açık saldırı karşısında ayakta kalamayacağını öngörülüyordu. Ama şimdi herkes bu planın başarısız olduğunu anladı. Sorun, Suudi Arabistan’ın bağımsız olmaması. Örneğin, Irak-İran savaşı başlarında, 1981’de kurulan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne (KİK) bakalım. Suudi Arabistan, bu konseyde Batı güçlerini temsil ediyor ve bağımsız hareket edemiyordu. Bu durum şimdi de devam ediyor. Riyad Yemen, Suriye ve Libya’da savaşabilir ama KİK üyeleriyle çatışmaya giremez” yorumunda bulundu.

'SUUDİLERİN ÇATIŞMAYI GELİŞTİRME PLANI SUYA DÜŞTÜ'

Suudi Arabistan’ın Katar’a askeri yollarla baskı yapmayı planladığını ama bundan hiçbir yarar sağlamayan Batılı partnerlerinden destek almadığını dile getiren Bahreynli uzman, “Bu yüzden Suudilerin çatışmayı geliştirme planı suya düştü, oysa askeri güç dışında Katar’a baskı yapma fırsatı yok” dedi.

'KATAR'A SUNULAN MADDELER REDDEDİLİNCE SUUDİLER ZOR DURUMA DÜŞTÜ'

Katar'ın, kendisine sunulan 13 maddeyi reddedince Suudi Arabistan’ın çok zor duruma düştüğünü söyleyen Şahhabi, “Şu andan itibaren her iki taraf için yıpratıcı çatışma dönemi başladı. Bununla birlikte Katar’ın konumu güçlendi ve KİK’teki gerilim arttı. Batı güçlerinin desteği olmadan Suudi Arabistan’ın bölgede hiçbir şey yapamadığını söyleyebiliriz. Yemen, Suriye, Irak, Libya ve Katar’a karşı operasyonlar da bunu doğruluyor” ifadelerini kullandı.

'ABD VE İNGİLTERE, BÖLGENİN ZENGİNLİKLERİ İÇİN YARIŞIYOR'

Riyad’ın günümüzdeki eylemlerinin Batılı partnerleri tarafından onaylanmadığı ve şimdi gerçek durumu hesaba almak zorunda olduğunun ortada olduğunu belirten siyaset uzmanı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şimdi durum şöyle: İngiltere 3 yıl önce bölgemize dönmek istediğini söylemişti. Bahreyn’de askeri üs kurulmuştu. ABD’nin Uzakdoğu bölgesine birincil öncelik vereceği, onun yerini İngiltere ile müttefiklerinin alacağı ifade edilmişti. İngiltere, Suudi Arabistan’ın bölge ve KİK’te lider olmasını istemiyor. Ama şimdi ABD döndü ve şimdi bu iki ülke bölgemizin zenginlikleri için birbiriyle yarışıyor. (ABD Başkanı Donald) Trump, son Riyad ziyareti sırasında milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı ve İngiliz rakipler için hiçbir şey bırakmadı. Onlar arasında aralıksız gizli mücadele var. ABD Başkanı bu yıl Londra’yı ziyaret etmeyecek. Bunun iç sebepleri de var, zira İngiltere’de şu anda İşçi Partisi yükselişe geçti ve muhafazakarlar puan kaybediyor. ABD’de ise aksini görüyoruz. Bu mücadele doğrudan Körfez’i etkiliyor. Suudi Arabistan ise bunu dikkate almıyor ve serbestliği uzun sürmeyecek”.