Suudi yönetimi o prens için rekor fidye istedi

Suudi yetkililere dayandırılan haberlere göre Suudi Arabistan'da geçen ay yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istendi.

HİSSE ZENGİNİ PRENS

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens bin Talal'ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre bin Talal'ın 18 milyar doları aşkın serveti bulunuyor.

Habere göre hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan bin Talal, hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

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