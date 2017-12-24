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Suudi yönetimi o prens için rekor fidye istedi

Suudi Arabistan yönetiminin gözaltındaki Prenslerden Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar istediği iddia edildi.

24 Aralık 2017 Pazar 17:16
Suudi yönetimi o prens için rekor fidye istedi

Suudi yetkililere dayandırılan haberlere göre Suudi Arabistan'da geçen ay yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istendi.

HİSSE ZENGİNİ PRENS

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens bin Talal'ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre bin Talal'ın 18 milyar doları aşkın serveti bulunuyor.

Habere göre hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan bin Talal, hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:16
  1. Suudi Arabistan
  2. Prens bin Talal
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 sa önce
    İsteyene değil istetene bakmak lazım
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