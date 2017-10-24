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Suudi veliaht prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkelerinin 'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söyledi.

24 Ekim 2017 Salı 15:52
Suudi veliaht prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz

Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi konulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve dünyaya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

'AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ'

Veliaht Prens Selman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız."

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:52
  1. Prensi Muhammed bin Selma
  2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  • BilalBilal9 sa önce
    Yine hamgi dinsize karsi ılımlı olacaksınız???
  • Abbas Abbas 10 sa önce
    HAZRETİ MEHDİ GELECEK İNŞALLAH .
  • şii lik...şirkdir...şii lik...şirkdir...10 sa önce
    Şiilerdeehlibeytikulanarak abdveisraildekaşiyayarakbasaramadilar...
  • MehmetMehmet11 sa önce
    Yorumlara bak:)) Bunların kralı geberdiğinde üç gün yas ilan etmiştiniz. Neyse hatırlatmıyım şimdi öyle şeyleri.
  • MehmetMehmet11 sa önce
    Artık müslümanlar Kabe'yi tavaf ederken, gayri muslimler de Kabe'nin dibinde oturuphatıra fotoğrafı çekerler.
  • AliAli11 sa önce
    Õnceden deaş gibi miydiler
  • Osman Osman 11 sa önce
    Sen önce amerikaya k....liği bırak döneceğin yeri çabuk bulursun rahat ol boyundan büyük sözler konuşma
  • FATİHFATİH11 sa önce
    ABD VE İSRAİLİN K....İ OLDUMDESENE....
  • SamimPTSamimPT11 sa önce
    Adam gibi adam.. MBS sen bin yasa.. boyle devrimciyigit gorsun islam dunyasi. Bos laflarla oyalamiyor insanlari bazilari gibi (!) bu bir ornek teskil etsin ve islam dunyasi kendine ceki duzen verir inshAllah
  • NecmettinKoçarNecmettinKoçar11 sa önce
    İslâmın çeşitleri olduğunu öğrendim! Herkes istediği çeşidi yaşamada serbest. Korkum o ki, "Müslüman, Müslümana karşı katı, diğerlerine karşı ılımlı ola!"
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