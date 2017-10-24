Suudi veliaht prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkelerinin 'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söyledi.24 Ekim 2017 Salı 15:52
Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi konulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve dünyaya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.
'AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ'
Veliaht Prens Selman sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız."
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Bilal9 sa önce Yine hamgi dinsize karsi ılımlı olacaksınız??? Abbas 10 sa önce HAZRETİ MEHDİ GELECEK İNŞALLAH . şii lik...şirkdir...10 sa önce Şiilerdeehlibeytikulanarak abdveisraildekaşiyayarakbasaramadilar... Mehmet11 sa önce Yorumlara bak:)) Bunların kralı geberdiğinde üç gün yas ilan etmiştiniz. Neyse hatırlatmıyım şimdi öyle şeyleri. Mehmet11 sa önce Artık müslümanlar Kabe'yi tavaf ederken, gayri muslimler de Kabe'nin dibinde oturuphatıra fotoğrafı çekerler. Ali11 sa önce Õnceden deaş gibi miydiler Osman 11 sa önce Sen önce amerikaya k....liği bırak döneceğin yeri çabuk bulursun rahat ol boyundan büyük sözler konuşma FATİH11 sa önce ABD VE İSRAİLİN K....İ OLDUMDESENE.... SamimPT11 sa önce Adam gibi adam.. MBS sen bin yasa.. boyle devrimciyigit gorsun islam dunyasi. Bos laflarla oyalamiyor insanlari bazilari gibi (!) bu bir ornek teskil etsin ve islam dunyasi kendine ceki duzen verir inshAllah NecmettinKoçar11 sa önce İslâmın çeşitleri olduğunu öğrendim! Herkes istediği çeşidi yaşamada serbest. Korkum o ki, "Müslüman, Müslümana karşı katı, diğerlerine karşı ılımlı ola!"