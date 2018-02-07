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'Suudi Selefileri' o ülkede savaşacak

Libya'da general Halife Hafter'e destek olan cephe farklı katılımlarla günden güne yelpazesini genişletiyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:53
'Suudi Selefileri' o ülkede savaşacak

Libya'da Halife Hafter ülkede daha fazla toprak kazanmak için elinden gelen tüm imkanları kullanıyor. Son olarak Derne'yi ele geçirmek için hamleler yapan Hafter güçleri bir yıldan uzun süredir şehri kuşatmış vaziyette. Şehre yiyecek, yakıt ve tıbbi malzeme girişine müsaade edilmezken, askeri birliklerin şehirde ilerlemesi için Derne bombalanmaya devam ediyor.

Ancak her ne kadar Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi miktarda askeri destek alıyor olsa da şehri kontrol etmek için sergilediği çabalar halen başarıya ulaşmış değil.

HAFTER'İN 'SELEFİ' DESTEKÇİSİ

Halife Hafter'in Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden aldığı siyasi ve askeri desteğin yanına, uzun süredir 'dini' bir destek de eklenmiş durumda. Derne'nin güneybatısında kalan Ayn Mara'da Hafter'in askerlerine manevi olarak destek olan bir isim var. Suudi Arabistan destekli, Ebu Abdurrahman el Mekki isimli Selefi din adamı.

Ebu Abdurrahman el Mekki, cephe hatlarında Halife Hafter'in birliklerine destek oluyor, 'cihat' için cesaretlendiriyor ve onlara "eğer Derne'deki haricileri ezerlerse cennete gideceklerini" söylüyor.

HAFTER KARŞITLARINA 'KAFİR' DEMİŞTİ

Gerçek ismi Yusuf bin Faris el Dağari olan Selefi vaiz Ebu Abdurrahman el Mekki, Halife Hafter ve askeri harekatlarına yönelik destek fetvaları yayınlamıştı. Libya'ya dönmeden önce Suudi Arabistan'da yaşayan vaiz, 2017 yılının Nisan ayında Hafter karşıtı Misrata güçlerinden bir grup savaşçıyı 'kafir' olarak nitelemişti. El Mekki'nin Hafter'in askerlerini motive etmek için sarf ettiği ifadelerden bazıları şöyle: "Bir cihadi savaştasınız. Bu büyük ibadete sizi hidayet eden Allah'a şükredin.

Siz yeryüzündeki en kötü insanlarla savaşıyorsunuz, onları öldüren kişi ne mübarektir." Halife Hafter güçleri, en büyük desteğini Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyor ve Libya'daki düşmanlarını genellikle "hariciler" olarak niteliyor.

'SUUDİ SELEFİLERİ' CİHAT YANLISI SELEFİLERE KARŞI

Birçok bölgede olduğu gibi Libya'da da Suudi Arabistan destekli Selefiler ile diğer Selefi gruplar arasında oldukça büyük bir ayrım bulunuyor.

Örneğin Derne'deki gruplardan büyük bir bölümü kendilerini Selefi olarak nitelemekteyken, yüzbinlerce sivili kuşatan Hafter'in önemli destekçilerinden olan Ebu Abdurrahman el Mekki de bir Selefi. Mısır'da da birçok Selefi, Sisi öncülüğündeki darbeye karşı sokaklara çıkmış ve ordunun saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Ancak Mısır'daki Selefilerin bir kısmı da darbeden yana tavır almıştı. Suudi Arabistan destekli Selefi yapıların genellikle ülkelerinde, Sisi ve Hafter gibi Suudi Arabistan ile müttefik olan hükümetlerin ve güçlerin yanında yer aldığı biliniyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:53
  1. Suudi Arabistan
  2. mısır
  3. Halife Hafter

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