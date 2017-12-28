Suudi savaş uçakları bombaladı! Çok sayıda ölü var
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Yemen'de gerçekleşen hava saldırısında onlarca insanın öldüğü belirtildi.28 Aralık 2017 Perşembe 13:02
İç savaş ülkesi Yemen'de merkezi hükümeti destekleyen Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, savaş uçaklarıyla yoğun bombardıman düzenliyor.
Birleşmiş Milletler, son 24 saatte gerçekleşen hava saldırılarında en az 68 can kaybının olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan kaynakları, dünden bu yana jetlerin özellikle sınır bölgesini bombardımana tuttuğunu bildiriyor.