'Suudi savaş uçağını düşürdük!'

Yemen'e Şii Husilerin yönetimi ele geçirdiği Mart 2015'ten beri saldırı düzenleyen Suudi Arabistan, dün Yemen başkenti Sana üzerinde bir savaş uçağını kaybetti. Şii Husi milisleri, Suudilerin F-15 savaş uçağını karadan havaya füzeyle vurduklarını duyurdu. Suudi liderliğindeki koalisyon ise F-15'in teknik arıza sebebiyle düştüğünü savundu.

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Bir gün öncesinde de Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu açıklandı. Husiler ise uçağı kendi hava savunma sistemlerinin düşürdüğünü duyurdu.



FÜZE SALDIRILARI KORKUTUYOR



Koalisyonun dur duraksız saldırılarına karşı yanıt vermeye geçen Husiler, son dönemde doğrudan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alıyor. Bu hedef alma, Husilerin 19 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlatmasıyla tavan yaptı. Kasımda Riyad havaalanına füze yollamaları da Suudilerin İran'a yönelik 'savaş ilanı' söylemine yol açmıştı. Bugüne dek Suudi hava savunma sistemlerinin Yemen'den fırlatılan füzeleri havada imha ettiği açıklandı.



Husiler, 3 Aralık'ta da BAE'de yapımı devam eden Baraka nükleer santraline kruz füzesi fırlattığını duyurdu. BAE ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.