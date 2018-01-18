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Suudi Prensten şok 'Donald Trump' sözleri!

11 prensin tutuklanmasıyla dünya gündemine oturan Suudi Arabistan'da, veliaht prens Salman'ın sözleri olay oydu.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:58
Suudi Prensten şok 'Donald Trump' sözleri!

Salman, "Trump ailesi arkamda" diyerek adeta düşmanlarına meydan okuyor. 

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakın bir kaynak ülkeyi karıştıracak bir iddiada bulundu.

"TRUMP BANA DESTEK VERDİ"

Suudi veliaht prens Muhammed bin Salman'nın yardımcılarına sürekli, Kasım ayında 11 prens, yüzlerce üst düzey yetkili ve işadamının tuutklanması ile sonuçlanan Kasım ayındaki darbe için Trump ailesiinn kendisine açık destek verdiklerini söyleyerek övündüğünü söyledi.

OLAY KİTAPLA DA UYUŞUYOR

İddialar Michael Wolff'un Beyaz Saray içinde olan olaylar hakkında yazdığı ve 'Fire and Fury' kitap ile uyuşuyor. Kitapta, Trump'ın Beyaz Saray çalışanlarına Muhammed bin Salman'ı kasdederek "Kendi adamımızı Suudi Arabistan'da başa getirdik" dediği yazıyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:58
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