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Suudi prensin özgürlük bedeli dudak uçuklattı

Bodrum tatilleriyle bilinen Prens El Velid bin Talal'ın, tutulduğu beş yıldızlı hapishaneden çıkabilmesi için istenen para dudak uçuklattı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 19:23
Suudi prensin özgürlük bedeli dudak uçuklattı

Suudi Arabistan'da geçen ay yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri olan El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması kefalet istendiği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, dünyanın en zengin işadamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ediyor.

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens El Velid başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok gözde şirketlerinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre 18 milyar doları aşkın serveti olan El Velid geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapmıştı.

Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

El Velid, babası Talal bin Abdulaziz gibi Suudi Arabistan'da kadınların araba sürme hakkına sahip olması gibi bir takım sosyal reformların yapılması taraftarı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 19:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Az kaldiAz kaldi1 sa önce
    Sanki calisarak kazandi.odesin hirsiz.bizde bizim hirsizlarin butun malina el koyucaz gemicikler dahil.
  • NN3 sa önce
    ABDYE KAPTİRDİGİNDA PARALARIBUNLARDAN TAHSİL EDECEKLERNASIL OLSAENAYİ VAR
  • Sunni MüminSunni Mümin3 sa önce
    Bunlar bi sefer verdi miabd bunları yalama yapar daha sonra her zaman verirler .(parayı!!!)
  • Turk Turk 3 sa önce
    Bunlar hep Turumpa yağcılık yapmak için salman denen sadık köpeğin işleri. ABD 'nin borcununödenmesi için toplanıyor herhalde bu paralar
  • hercaihercai4 sa önce
    Hepsi yalan, bu sozde kefalet paralarina Siyonist Amerika el koyacak, Suudi Arabistan krali yada prensi degil. Dunyayi kandiriyorlar, kilifi da demokrasi! Ne demokrasisi, hirsizlik bu hirsizlik! O kiliclar bosuna cekilmedi!
  • GökhanGökhan4 sa önce
    Havadan gelen para havaya gider !
  • AtaAta4 sa önce
    Öderler ilerde faiziyle ödetirler heç belli olmaz
  • Ertuğrul Ertuğrul 4 sa önce
    Para verirsen adam değilsin zaten istesende veremezsin bu leşler parana çöktü bile başı abd .
  • MM4 sa önce
    Prenslerden alip abd kopegi drumpa verecekler abd 750 milyar dolari cebine koydu adamlar iflas esiginde.simdi kendi vatantaslarin parasina goz diktiler.
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