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Suudi Prens 6 milyar $ ödedi esareti bitmedi

Suudi Arabistan’da kasım ayında başlatılan yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve haftasonu serbest bırakıldığı açıklanan Suudi Prens Elvelid bin Talal’ın (63) şimdi de ev hapsinde olduğu iddia edildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 08:33
Suudi Prens 6 milyar $ ödedi esareti bitmedi

18 milyar dolarlık (67.5 milyar TL) kişisel servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisi arasında gösterilen Prens Talal’ın, gözaltında tutulduğu Riyad’daki 5 yıldızlı Ritz Carlton otelinden 6 milyar dolarlık kefalet karşılığında çıkarıldığı bildirilmişti. Serbest kaldığı gün gözaltında tutulduğu 5 yıldızlı ‘hapishaneden’ röportaj veren Prens Talal, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

Daily Mail’e konuşan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın kaynaklar, Prens Talal’ın tam anlamıyla serbest kalmadığını, yetkililer tarafından yakın takipte olduğunu ve yurtdışına çıkmasına izin verilmediğini bildirdi. Adı belirtilmeyen kaynaklar, “Prens Talal’ın iyi muamele gördüğü palavralarına inanmayın. Öyleyse neden tutuklansın ve bir şeyleri konuşması için alaşağı edilsin ki” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU PRENSLERDEN 100 MİLYAR DOLAR KEFALET

SUUDİ Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud Al Mojeb, ülkede kasım ayından bu yana yürütülen yolsuzluk operasyonları kapsamında, Suudi hükümetinin 100 milyar dolara el koyduğunu açıkladı. Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’in talimatıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından 4 Kasım 2017’de kurulan ‘Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’, aralarında 11 prens ve 4 bakanın da olduğu birçok üst düzey kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Suudi Başsavcı, tahmin edilen tahakkuk bedelinin 400 milyar riyal (106 milyar dolar) olarak hesaplandığını ve bunlar arasında gayrimenkuller, ticari varlıklar, tahviller, nakit para ve diğer varlıklar olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 08:33
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