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Suudi müftü: Yöneticilerimizi tenkit etmeyin!

Suudi Arabistan baş müftüsü Şeyh Abdulaziz Âl Eş-Şeyh, ülkede yöneticilere karşı artan tepkiye karşı açıklamada bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 20:56
Suudi müftü: Yöneticilerimizi tenkit etmeyin!

Suudi Arabistan baş müftüsü Şeyh Abdulaziz Âl Eş-Şeyh, davetçileri ve ilim talebelerini kamu önünde, medya kuruluşlarında ve sosyal medyada “veliyy’u’l emr”i eleştirmekten kaçınmaya çağırdı.

"İNSANLARI YÖNETİCİ ETRAFINDA TOPLAYIN"

Bir Suudi Arabistan kanalındaki fetva programında yaptığı konuşmada baş müftü davetçileri; veliyy’u’l emre olan muhabbeti artırmaya, insanların kalplerini yöneticilere ısındırmaya çalışmaya çağırdı. Âl Eş-Şeyh, davetçilerin ve alimlerin insanları veliyy’u’l emrin etrafına toplamakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

"TENKİTTEN UZAK DURUN"

Mepanews'in haberine göre Suudi Arabistan başmüftüsü yöneticilerin faziletlerini yaymaya çalışılması ve onların tenkidinden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi. Âl Eş-Şeyh, şayet yöneticilerde bir hata görülürse onların suçlanmaması, şahsi olarak halleriyle ilgili gözlemlerin onlara iletilmesi gerektiğini söyledi.

ARTAN TEPKİYE KARŞI GELEN AÇIKLAMA

Söz konusu açıklamalar Suudi Arabistan'da alimler, davetçiler ve hanedanın bazı üyelerine karşı tutuklama dalgalarının ardı ardına geldiği günlerde yapılması bakımından önem arzediyor. Ülkenin gölge kralı addedilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman öncülüğünde, Suudi Arabistan'da yeni bir reform girişimi başlatılmıştı. Bu kapsamda ülkede özellikle din alanında birçok yenilik meydana gelirken birçok isim de tutuklanmıştı. Söz konusu durum özellikle gençler arasında tepkiye neden olmuş ve Suudi Arabistan yönetimi gerek açık gerek gizliden eleştirilmeye başlanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ŞahinŞahin28 dk önce
    Allahini seven şu müftü musvettesinin yüzüne baksın Allahın bir nuru yok tam zındık.
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