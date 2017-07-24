Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Kral'ı kızdıracak sorun!

Kraliyet Divanı Üyesi Kahtani, Katar'a ait internet sitelerine ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını ve birkaç saat içinde erişimin yeniden kapatılacağını belirtti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
Suudi Kral'ı kızdıracak sorun!

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası mayıs ayında erişime kapatılan Al Jazeera, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

TEKNİK ARIZA

Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
  1. Suudi
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
    3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
    4. Memur zammında flaş gelişme!
    5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
    6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
    8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
    10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
    11. Bahçeli yine şaşırttı!
    12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
    13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
    14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
    15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
    16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
    17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
    18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
    19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
    20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı