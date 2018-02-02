Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi kadınlar adeta hücum etti

Suudi Arabistan, ilk kez havalimanlarında kadın personel istihdam etme kararı da verdi.140 kişilik kontenjan için 107.000 kadının başvurduğu açıklandı.

02 Şubat 2018 Cuma 16:47
Suudi kadınlar adeta hücum etti

Suudi Arabistan'da Pasaport Genel Müdürlüğü'nün ilk kez kadınları istihdam edeceğini duyurmasının ardından Suudi kadınlar pozisyon için adeta hücum etti.

Suudi Arabistan'da yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Pasaport Genel Müdürlüğü'nün ilk kez havalimanı ve sınırlarda kadın personel işe alacağını duyurmasının ardından ülkedeki kadınların başvuru sayısı yetkilileri şoke etti.

Sputnik'in El Arabiya'dan aktardığına göre müdürlüğün 1 hafta önce internet sitesinde açıkladığı 140 kontenjan için 107.000 kadın başvuru yaptı.

Yerel haber ajansları yetkililerin bu kadar fazla başvuru beklemediğini ancak başvuruları belirtilen şartlara göre incelediklerini duyurdu.

Başvuru yapan kadın adayların lise ya da muadilinden mezun olmaları, Suudi Arabistan vatandaşı ve 25 ila 35 yaş aralığında olması gerekiyor. Ayrıca adayların askerlik hizmeti açısından tıbbi engelinin olmaması gerektiği de kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ KADIN İŞ GÜCÜ ARTIYOR

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı ve ekonomiyi petrole endeksli olmaktan çıkarıp çeşitlendirme amacındaki 'Vizyon 2030' programı ile kadınların iş gücündeki oranı arttırılmak isteniyor.

Geçen sene ekimde ülkede kadınlar için 80.000 iş yaratılmış, aynı ay ülke tarihinde ilk kez Hava Trafiği Hizmetleri Şirketi'nde (SANS) kadın trafik kontrolörlerinin işe alınmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ülkedeki resmi rakamlara göre özel sektörde çalışan Suudi kadınların sayısı 2012-2016 arasında yüzde 130 oranında artış gösterdi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:47
  1. Suudi Arabistan
  2. Pasaport Genel Müdürlüğü
  3. istihdam
  4. ekonomik
  5. kadın personel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkanlarda bir Osmanlı şehri: Arnavutluk
    1. Balkanlarda bir Osmanlı şehri:..
    2. Suudi kadınlar adeta hücum etti
    3. AA muhabiri Özer Afrin'de roket..
    4. Furkan Vakfı'na kayyım atandı
    5. 'Asıl savaş şimdi başladı!'
    6. Sisi: Önce beni öldürmek zorundasınız!
    7. Furkan vakfına Kayyım atandı
    8. HDP'ye şok! Tutuklandı
    9. Semih Yalçın'dan sert sözler: Devlete..
    10. Sümela Manastırı yeniden ziyarete..
    11. Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
    12. Peygamberler şehri Şanlıurfa'yı gezmek..
    13. E KPSS sonuçları ve engelli kura..
    14. MESAM'da atışma devam ediyor
    15. Yarbay darbeci başyaverle yaptığı o..
    16. TSK ve ÖSO güçleri Afrin'de saldırıya..
    17. Kahraman Mehmetçik kar-kış dinlemeden...
    18. “ABD, Türkiye için en büyük dış tehdit”
    19. CHP'li Böke: PYD terör örgütü değil!
    20. Erdoğan onu görünce dayanamadı
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!