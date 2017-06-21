Suudi Arabistanlı El-Cezire sunucusu istifa etti

Katar merkezli El-Cezire kanalı program sunucularından Suudi Arabistanlı Ali ez-Zufeyri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Allah'a itaat ederek, veliyy'ul emre (yöneticiye) uyarak, vatana, siyaset ve kanunlarına bağlı kalarak El-Cezire kanalından istifa ediyorum. Kanaldaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için tanıdığı 14 günlük süre geçen pazar gecesi sona ermişti.