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Teröristbaşı Müslim: Suudilerle gurur duyuyorum

Salih Müslim, Suudi Arabistan ile akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin terör örgütü YPG yönetiminde yer aldığını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:13
Teröristbaşı Müslim: Suudilerle gurur duyuyorum

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin terör elebaşı Salih Müslim, ilk kez Suudi Arabistan medyası ile röportaj gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN GURURU

Soru üzerine, bölgede yer alan ve Körfez ile bağlantıları bulunan Arap aşiretleri hakkında da konuşan Müslim; Suudi Arabistan ile akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin terör örgütü YPG yönetimindeki Kuzey Suriye’de yer alan bağımsız yönetimde yer aldığını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

YALANLARINI SIRALADI

Al Riyad’a konuşan Salih Müslim, İran ile ilişkilerine dair sorulan soruya cevabında; “İran ile hiçbir ilişkimiz yok. İran’ın, Kürt sorunu konusunda Suriye rejiminden farkı yok. Yani, Kürtlerin temel haklarına düşmanca davranıyorlar. Bu nedenle, Kürtlerin Suriye’deki haklarını kazanacağından korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTBAŞININ TÜRKİYE KORKUSU

Al Riyad muhabirinin “Bölgedeki gelişmeler ışığında bir İran-Katar-Türk ittifakından korkuyor musunuz?” sorusuna da cevap veren Müslim; İran, Katar ve Türkiye arasında bir ittifakın var olduğunu iddia etti ve bu ittifakın birçok Kürt gencinin ölümüne sebep olduğunu iddia etti.

 

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:13
  1. Arabistan
  2. salih müslim
  3. Ortadoğu Haberleri
  • gevreligevreli2 sa önce
    Tipine bakarmısınız hiç nur varmı meymenetsozde.
  • AsenaAsena3 sa önce
    Bu insan musvettesini görunce isim hayra gitmez.
  • ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK 3 sa önce
    HAYDİ SEFİLAMERIKA'NIN TASMALI HAIN KÖPEKLERÎ.SİZ DE PENSILVANYA'YA ŞER SEBEKESİ .
  • celalcelal3 sa önce
    Ey yorumcular birisine ateist veya Ermeni veyahut yahudi denildiği zaman o gurup hepsi öyleyse sorun yok eğer o grupta bir müsülman varsa söyleyen kendisi ateist veya Ermeni veyahut yahudi olur.onun için böyle kelimeleri söylememek lazım. Örnek pyd içinde mutlaka müslümanlar var. Siyasilere inanmayın onlar bir gün bir birine düşman bir başka günde dost olurlar.
  • Yusuf canYusuf can7 sa önce
    İsa denen zar mümin müminin kardeşidir ataistin değil ,bahane petincekten her tarafı Türk olsa ne yazar
  • ciacia7 sa önce
    Feto de Türklerin başına örülmüş bir çorap. Bu muslum cia ya hizmet ediyor aynı feto gibi fetonun türkü chpkk Kürdü gibi hepsi kime çalışıyor siyonizme ciaye uyan uyan.
  • Teknik YazılımTeknik Yazılım11 sa önce
    İsa isimli şahıs sen iyisimi haber okunma yoksa sen bu kavramayla saf bile değiştirirsin. Ayıp sana.
Bugünkü Akit

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